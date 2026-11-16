SGA솔루션즈, IT인프라 편입 효과 본격화…누적 매출 1000억원 돌파

AI 핵심 요약beta
- SGA솔루션즈는 16일 3분기 누적 매출 1074억원을 기록했다
- 크레온유니티 연결 편입으로 IT인프라 부문을 확대했다
- 영업이익은 투자자산 처분 기저효과로 19억원에 그쳤다
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서버보안·제로트러스트 경쟁력 강화로 공공·금융시장 공략
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 통합 정보기술(IT) 보안 전문기업 SGA솔루션즈는 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액 1074억원, 영업이익 19억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 누적 매출액은 전년 대비 180.1% 증가하며 창사 이래 처음 1000억원을 넘어섰다. 지난해 연간 매출액 616억원도 웃돌았다.
같은 기간 영업이익은 전년 61억원에서 19억원으로 69.6% 감소했다. 회사는 전년 동기 투자자산 처분이익 약 63억원이 반영된 데 따른 기저효과와 보안 사업 선행 투자 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.
매출 확대에는 올해 연결 편입된 금융 IT 운영 전문기업 크레온유니티가 영향을 미쳤다. SGA솔루션즈는 기존 보안·솔루션과 투자 사업에 IT인프라 부문을 더해 사업 영역을 확대했다.
SGA솔루션즈와 보이스아이를 포함한 보안·솔루션 부문 매출은 384억원으로 전년 대비 증가했다. 기존 거래처의 인공지능(AI) 인프라 구축 사업 확대에 따른 IT 장비 공급 매출이 늘었다는 설명이다.
주력 서버보안 솔루션 '레드캐슬(RedCastle)' 매출은 전년 대비 20% 증가했다. 회사에 따르면 올해 3분기 공공조달 서버보안 시장에서 1위를 기록했다. 제로트러스트 분야에서는 'SGA ZTA ICAM'이 국내 ICAM 솔루션 최초로 GS인증을 획득했으며 AI 기반 한국형 제로트러스트 국책과제를 수주했다.
보안·솔루션 부문은 영업·기술지원 조직 강화와 제품 인증 등에 따른 비용으로 32억원의 영업손실을 기록했다. 투자 부문 영업이익은 27억원으로 전년 대비 63억원 감소했다. 회사는 전년 동기 투자자산 처분이익 약 63억원이 반영된 기저효과라고 설명했다. 액시스인베스트먼트는 조합 성과보수를 기반으로 영업흑자를 유지했다.
IT인프라 부문인 크레온유니티는 올해 3분기 누적 매출액 614억원, 영업이익 30억원을 기록했다. SGA솔루션즈는 올해 4분기 공공·금융 부문 수주 확대와 선행 투자 효율화를 통해 수익성 개선을 추진할 계획이다.
최영철 SGA솔루션즈 대표이사는 "크레온유니티 인수로 창사 이래 처음 3분기 누적 매출 1,000억원을 넘어서며 보안·IT인프라·투자 3개 축의 사업 외형을 갖췄다"며 "서버보안 경쟁력과 제로트러스트 기반 통합 보안으로 공공·금융 시장을 넓히고, 선행 투자한 보안 사업의 수익성 개선에 집중해 3개 사업이 함께 성장하는 구조를 만들겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com