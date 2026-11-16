에이프리카 '치타', KT클라우드 마켓플레이스 입점

AI 핵심 요약beta
- 에이프리카는 16일 AI 플랫폼 치타를 KT클라우드 마켓플레이스에 입점했다
- 치타는 GPU 관리부터 AI 모델 개발·학습·배포·운영까지 통합 지원한다
- 에이프리카는 향후 NHN클라우드와 SCP에도 치타를 등록할 계획이라고 밝혔다
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GPU 자원 관리부터 AI 모델 개발·학습·배포·운영까지 지원
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 브레인즈컴퍼니의 자회사 에이프리카는 인공지능(AI) 개발·운영 플랫폼 '치타(Cheetah)'가 KT클라우드 기업용·공공용 마켓플레이스에 입점했다고 16일 밝혔다.
이번 입점으로 KT클라우드의 기업과 공공기관 고객은 치타의 주요 기능과 서비스 정보를 확인하고 도입을 검토할 수 있게 됐다.
치타는 그래픽처리장치(GPU) 인프라 관리부터 AI 모델 개발과 학습, 배포·운영까지 통합 지원하는 머신러닝 운영(MLOps)·거대언어모델 운영(LLMOps) 플랫폼이다. AI 개발에 필요한 자원과 작업 환경, 데이터·모델, 서비스 운영 현황을 한곳에서 관리할 수 있도록 지원한다.
GPU 자원 관리 영역에서는 GPU와 중앙처리장치(CPU), 메모리의 상태와 사용률을 확인하고 사용자·그룹별 자원 할당과 유휴 자원 자동 회수를 지원한다. GPU 분할과 작업 우선순위에 따른 실행 관리 기능도 제공한다.
AI 모델 개발·학습 영역에서는 JupyterLab·VS Code 기반 개발환경과 데이터·모델 버전 관리, 데이터 수집·전처리 파이프라인을 제공한다. 데이터셋과 노트북 공유, 학습 조건과 실험 결과 비교 기능도 지원한다.
생성형 AI를 위한 LLMOps 기능도 제공한다. 화면에서 파인튜닝을 설정·실행하고 한국어 벤치마크와 사용자 데이터셋으로 모델 성능을 평가할 수 있다.
개발한 모델은 응용프로그램 인터페이스(API) 형태로 배포·관리할 수 있다. 트래픽 분배와 단계적 배포, A/B 테스트를 지원하고 오토스케일링과 서비스 상태 모니터링, 접근 권한 및 사용자 활동·변경 이력 관리 기능도 제공한다.
에이프리카 관계자는 "AI 활용을 확대하려면 모델 개발뿐 아니라 GPU 자원 배분과 배포 이후의 운영까지 일관되게 관리할 수 있는 환경이 필요하다"며 "이번 KT클라우드 마켓플레이스 입점을 통해 고객 접점을 넓히고, 기업과 공공기관이 업무에 맞는 AI 개발·운영 체계를 마련할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
에이프리카는 향후 NHN클라우드와 SCP 등 다른 클라우드 마켓플레이스에도 치타를 등록할 계획이다.
winter1004@newspim.com