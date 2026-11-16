카카오뱅크, 다이슨 제휴 '한달적금' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 16일 다이슨과 한달적금 상품을 출시했다.
- 100원부터 3만원까지 매일 저축하며 만기는 31일로 운영된다.
- 납입 횟수에 따라 다이슨 할인 쿠폰과 경품 혜택을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 다이슨과 손잡고 단기 적금 상품 '한달적금 with 다이슨'을 출시했다고 16일 밝혔다.
상품은 100원부터 3만 원까지 매일 원하는 금액을 저축할 수 있으며, 만기는 31일이다. 12월 13일까지 한정 판매되고 1인당 1계좌만 가입 가능하다.
납입 횟수에 따라 단계별 혜택을 받는다. 첫 납입 시 다이슨 액세서리 50% 할인 쿠폰, 3회차 납입 시 로봇청소기(r2 뉴로비 워시앤드라이) 99만 원 구매 쿠폰(정가 137만 원), 6회차 물청소기 40% 할인 쿠폰, 11회차 헤어 에센셜 제품 1만 9900원 구매 쿠폰, 14회차 에어랩 아이디 15만 원 할인 쿠폰을 각각 제공한다.
추첨 이벤트도 진행된다. 18회차까지 납입한 고객 중 60명을 선정해 한남동 다이슨 데모 스토어에서 무료 스타일링 기회와 헤어 에센셜 제품을 제공한다. 31일간 빠짐없이 참여한 고객 중 1명을 추첨해 로봇청소기(스팟앤스크럽 Ai, 정가 169만 원)를 선물한다.
당첨자 발표는 내년 1월 26일 개별 연락으로 진행될 예정이다.
romeok@newspim.com