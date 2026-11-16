아워홈, 솔루션 제안형 박람회로 확대…식자재 1000종 선봬

AI 핵심 요약beta
- 아워홈은 11일부터 이틀간 고객 초청 박람회를 열었다
- 고객사 1000여 명에게 식자재와 메뉴·조리 솔루션을 선보였다
- 아워홈은 종합 푸드 솔루션 기업으로 전환을 추진한다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아워홈이 고객 초청 행사를 솔루션 제안형 박람회로 확대 개편해 이틀간 열고, 식자재 공급을 넘어 종합 푸드 솔루션 기업으로의 전환을 내세웠다.
16일 아워홈에 따르면 지난 11일부터 12일까지 서울 강서구 마곡식품연구센터에서 '푸드 넥서스 페어 2026'을 열었다. 케이터링, 외식 프랜차이즈, 호텔·리조트, 군부대 등 고객사 대표와 실무진 1000여 명이 찾았다. 주제는 적은 자원으로 더 큰 가치를 만드는 주방 운영 기준을 뜻하는 'More with Less'다.
행사는 전시형과 제안형으로 나눠 진행했다. 전시형에서는 식자재 약 1000종을 선보였다. 'B2B 식자재 브랜드 '행복한맛남', 건강 맞춤형 식재 브랜드 '케어플러스', 어린이 전문 식재 브랜드 '아워키즈'를 비롯해 PB 제품과 해외 직수입 식자재를 전시했다. 편의점 도시락과 외식 프랜차이즈용 맞춤 제조 식재, 유명 외식 브랜드 메뉴를 단체급식 특식으로 구현한 협업 메뉴 등 150종도 소개했다.
제안형에서는 R&D 성과와 푸드테크 제품, 출시 예정 신제품을 전시했다. TFS사업부의 'OHFOD 컨설팅'을 통해 메뉴·조리, 위생관리, 공간 디자인 솔루션을 제안했고, 한화비전의 AI 카메라 기반 매장 관리 솔루션 '키퍼'도 소개했다. '트렌드 코리아 2027'과 '업무 혁신을 이끄는 클로드 활용 전략' 세미나도 열렸다.
아워홈은 지난 9월 북한산 리조트 안토에서 'Beyond Dining Day' 고객 초청 행사도 열었다. 앞으로도 고객 참여형 행사를 늘릴 계획이다.
아워홈 관계자는 "식자재 공급을 넘어 고객의 비즈니스 경쟁력을 높이는 종합 푸드 솔루션 기업으로서의 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com