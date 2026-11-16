유안타증권, 주말 'Y투자교실' 개최…주식 투자·절세 전략 강의

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권 골드센터목동점은 21일부터 이틀간 Y투자교실을 개최했다
- 개인투자자에게 재무제표와 주식검색, 기업가치 평가 등을 교육한다
- 참가비는 무료이며 사전 신청자 중 선착순 12명으로 제한한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 국내 증시 전망·투자 전략도 소개
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유안타증권 골드센터목동점은 오는 21일부터 22일까지 이틀간 개인투자자를 대상으로 'Y투자교실'을 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 교육은 서울 양천구 오목로 제일빌딩 4층에 위치한 골드센터목동점에서 진행된다. 강연 시간은 이틀 모두 오후 1시부터 7시까지다.
박준열 유안타증권 프라이빗뱅커(PB)는 재무제표의 이해와 주식 조건검색 활용, 기업의 적정가치 평가 등 투자에 필요한 기초·실전 지식을 설명한다. 투자자가 알아두면 유용한 절세 방법도 다룰 예정이다.
이용범 PB는 '2027년 국내 증시 이슈 및 주식 투자 전략'을 주제로 강연한다. 내년 국내 주식시장의 주요 이슈와 투자 전략을 소개할 계획이다.
참가비는 무료이며, 관심 있는 투자자라면 누구나 신청할 수 있다. 다만 원활한 강연 진행을 위해 사전 신청자 가운데 선착순 12명으로 참석 인원을 제한한다.
교육 내용은 유안타증권 홈트레이딩시스템(HTS) '티레이더'와 모바일트레이딩시스템(MTS) '티레이더M', 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
참가 신청과 자세한 사항은 유안타증권 골드센터목동점으로 문의하면 된다.
dconnect@newspim.com