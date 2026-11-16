에르코스, 올 3분기 누적 매출액 300억원...전년比 16% ↑

AI 핵심 요약beta
- 에르코스는 16일 3분기 누적 매출 300억원을 기록했다
- 종속회사 매출 확대에도 원가 상승으로 영업이익은 적자 전환했다
- 판매가격 인상과 WCO31 건강기능식품 사업을 추진한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 영유아 식품 전문기업 에르코스가 2026년 3분기 연결 기준 누적 매출액 약 300억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 전년 동기 대비 15.8% 증가한 수치다.
회사에 따르면 종속회사의 매출 확대가 성장을 주도했다. 다만 전쟁 여파에 따른 상품 및 원·부재료 가격 상승으로 영업이익은 전년 동기 대비 적자로 전환했다.
에르코스는 원가 상승에 대응하기 위해 지난 11월 1일부터 주요 제품의 판매가격을 인상했다. 회사는 가격 인상 효과가 향후 실적에 반영되면서 영업이익 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있다.
건강기능식품 신사업 진출도 가속화하고 있다. 에르코스는 WCO31의 개별인정형 기능성 원료 인정을 앞두고 모델 계약을 완료했으며, 제품 출시와 마케팅을 위한 사업화 준비를 진행 중이다. 이를 통해 기존 영유아 식품에서 건강기능식품으로 사업 영역을 확대할 계획이다.
에르코스 관계자는 "종속회사 매출 확대를 통해 두 자릿수 외형 성장을 달성한 가운데, 원가 상승에 대응한 판매가격 인상으로 수익성 개선에 집중하고 있다"며 "WCO31을 활용한 건강기능식품 사업도 차질 없이 준비해 기존 사업의 수익성 회복과 신규 성장동력 확보를 동시에 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com