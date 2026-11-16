노랑풍선, 서울지방보훈청과 손 잡고 국가유공자 가족 특별 여행 진행

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선은 16일 서울보훈청과 보훈 가족 여행행사를 진행했다
- 보훈 가족 30명은 13일 현충원과 전쟁기념관을 방문했다
- 참가자들은 시티투어버스와 서울스카이에서 서울 관광을 즐겼다
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노랑풍선시티투어버스 지원해 이동 편의 제공
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 서울지방보훈청과 협력해 국가유공자 가족을 대상으로 특별 여행 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.
노랑풍선에 따르면 지난 13일 진행된 '같이가요! 서울여행'에는 전몰·순직 군경의 자녀와 보호자로 구성된 히어로즈패밀리와 전몰군경미망인회 회원 등 총 30명이 참여했다.
참가자들은 국립서울현충원을 방문해 현충탑 참배와 위패봉안관 관람을 통해 국가를 위해 헌신한 영웅들을 기렸다. 이어 전쟁기념관으로 이동해 전문 해설사의 안내에 따라 우리나라의 역사와 보훈의 의미를 되새겼다.
이후 참가자들은 노랑풍선시티투어버스에 탑승해 한강과 서울숲, 뚝섬 등 서울의 주요 명소를 둘러보며 도심 관광을 즐겼다. 롯데월드타워 서울스카이를 방문해 서울의 전경을 감상하는 것으로 행사를 마무리했다.
행사는 기관별 협력으로 진행됐다. 노랑풍선은 시티투어버스를 지원해 참가자들의 이동 편의를 제공했으며, 서울지방보훈청은 현충원 참배와 전쟁기념관 해설, 점심 식사 등을 지원했다. 롯데월드 공식 지정 파트너사인 이엔제이월드는 서울스카이 입장권을 제공했다.
노랑풍선 관계자는 "이번 행사가 국가를 위해 헌신한 분들의 가족들에게 일상에서 벗어나 잠시나마 여유와 즐거움을 느낄 수 있는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 노랑풍선이 보유한 여행 인프라와 역량을 활용해 지역사회와 다양한 계층에 여행의 가치를 전하고, 기업의 사회적 책임을 실천하기 위한 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com