헥토그룹, 싱가포르 핀테크 페스티벌 2026 참가

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월렛·결제·데이터 기술 연계한 생태계 선보여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 헥토그룹이 오는 18~20일 싱가포르에서 열리는 '싱가포르 핀테크 페스티벌 (Singapore Fintech Festival·SFF) 2026'에 참가해 그룹 통합 부스를 운영한다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 참가는 헥토그룹 차원으로는 처음이다. 헥토이노베이션, 헥토파이낸셜, 헥토데이터 등 주요 계열사가 신규 고객 확보와 글로벌 파트너십 확대에 나선다.

회사에 따르면 '더 헥토 오빗(THE HECTO ORBIT): 기술로 연결되는 일상'을 컨셉으로 각 계열사의 기술과 서비스가 연결되는 모습을 형상화한 부스를 선보인다. 디지털자산 지갑, 글로벌 결제·정산 인프라, 이커머스 솔루션을 연계한 생태계를 통해 글로벌 금융기관과 핀테크, 이커머스 기업의 다양한 수요에 대응할 계획이다.

헥토그룹 SFF 부스 참가. [사진=헥토그룹]

헥토이노베이션은 지난해 인수한 블록체인 지갑 인프라 전문 기업 헥토월렛원의 월렛 기술을 활용해 글로벌 시장을 공략한다. 인앱 지갑 '오하이월렛'과 기업용 지갑 인프라 '옥텟'을 선보이며, 방문객이 QR코드를 스캔해 참여하는 월렛 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여자는 코인을 받아 부스 내에서 음료와 굿즈로 교환하고 경품 추첨에 참여할 수 있다.

헥토파이낸셜은 스테이블코인 기반 글로벌 결제·정산 인프라를 비롯 다양한 결제·정산 서비스를 소개한다. 글로벌 기업 대상의 'CPN(Circle Payments Network) 기반 글로벌 송금 서비스', 한국 내 다양한 결제수단을 연동할 수 있는 '전자지급결제대행(PG) 및 카드 프로세싱 서비스', 글로벌 가맹점이 한국 법인 없이 한국 내 자금을 관리할 수 있도록 지원하는 '외화 정산 서비스' 등을 선보인다.

헥토데이터는 API(응용프로그램 인터페이스) 기반 글로벌 KYC(고객확인) 솔루션과 이커머스 솔루션을 소개한다. 쇼핑몰 통합 관리 솔루션 '셀픽', 이커머스 데이터 플랫폼 '셀링부스터' 등을 앞세워 글로벌 이커머스 및 핀테크 기업을 고객으로 확보한다는 전략이다. 헥토헬스케어는 월렛 이벤트와 연계해 프리미엄 유산균 제품을 소개하며, 헥토미디어는 AI 뉴스 시스템을 활용한 기사 송출 시연을 통해 계열사 간 영업 시너지를 발굴할 계획이다.

헥토그룹 관계자는 "월렛, 결제·정산, 데이터 등 각 계열사별 기술과 서비스, 고객을 연계해 자체 생태계를 구축 중"이라며 "스테이블코인이 차세대 결제 인프라로 부상하는 가운데 헥토그룹이 보유한 기술 및 서비스 역량을 바탕으로 다양한 글로벌 파트너들과 실질적인 사업 협력을 이끌어 내겠다"고 말했다.

한편 싱가포르 핀테크 페스티벌은 싱가포르 통화청이 주관하는 아시아 최대 규모 핀테크 전시회로, 올해는 600여 개 기업이 참여하고 142개 국가·지역에서 7만 명 이상이 참가할 것으로 예상된다.

nylee54@newspim.com