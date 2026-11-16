미스토홀딩스, 3분기 영업이익 3% 감소…누적은 29.5% 증가

AI 핵심 요약beta
- 미스토홀딩스가 16일 3분기 누적 영업이익 6169억원을 기록했다
- 3분기 영업이익은 시스템 전환 비용으로 전년보다 3.0% 감소했다
- 주당 960원 배당을 결의하고 주주환원 목표를 5500억원으로 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 미스토홀딩스가 올해 3분기 누적 영업이익 6169억원을 올려 전년 동기보다 29.5% 늘었지만, 3분기만 보면 영업이익이 3.0% 줄어든 1280억원에 그쳤다. 아쿠쉬네트 부문의 시스템 전환 비용이 발목을 잡았다.
16일 미스토홀딩스에 따르면 3분기 누적 매출은 3조8456억원으로 8.2% 증가했다. 3분기 연결 매출은 1조1254억원으로 3.4% 늘었다.
부문별로는 희비가 갈렸다. 아쿠쉬네트 부문은 3분기 매출이 9176억원으로 1.1% 증가했으나 영업이익은 1185억원으로 3.8% 감소했다. '타이틀리스트' 골프공은 판매가격과 판매량이 함께 올랐고, '풋조이' 골프화 판매는 30% 이상 늘었다. 전사 매출총이익률은 상승했지만 ERP 등 IT 시스템 전환 비용으로 판매관리비 부담이 커져 영업이익률은 소폭 하락했다.
미스토 부문은 3분기 매출 2078억원, 영업이익 94억원으로 각각 15.1%, 8.6% 늘었다. 국내 휠라는 '니트 트랙' 등 의류 판매 호조로 의류 카테고리에서 두 자릿수 성장했다.
중화권에서는 9월 K스트리트웨어 브랜드 '무센트'와 협력해 대만 첫 매장을 열었고, 12월 추가 매장을 낼 예정이다. 2027년 S/S 시즌에는 신규 브랜드도 선보일 계획이다.
주주환원도 확대한다. 3분기 보통주 1주당 960원의 현금배당을 결의했으며 총배당 규모는 약 502억원으로 전년 동기보다 배당금이 2.1% 늘었다. 지난 11일 이사회에서 2025~2027년 주주환원 목표를 기존 최대 5000억원에서 5500억원으로 10% 상향했다.
이호연 최고재무책임자는 "사업별 경쟁 우위를 강화하고 운영 효율성을 제고해 지속 가능한 성장을 추진하는 한편, 일관된 주주환원 정책을 통해 기업가치 제고에도 힘쓰겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com