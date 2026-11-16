미중러 정상회동 앞두고 다카이치 '일본 패싱' 막기 총력

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 16일 필리핀과 중국 순방에 나선다. 이번 방문은 아세안(ASEAN) 관련 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석이 목적이지만, 일본 외교에는 중요한 시험대가 될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 APEC을 계기로 3국 정상회동을 갖기로 하면서 일본을 제외한 강대국들이 국제질서의 주요 현안을 논의할 수 있다는 우려가 커지고 있기 때문이다.

미국 백악관과 러시아 크렘린궁은 트럼프 대통령과 시 주석, 푸틴 대통령이 오는 19일 중국 선전에서 3자 회동을 한다고 확인했다. 세 정상이 한자리에 모이는 것은 처음이다.

트럼프 대통령은 핵무기 감축과 이란 전쟁 등을 논의할 계획인 것으로 알려졌다. 다만 회동을 통해 구체적인 합의가 도출될 가능성은 크지 않다는 전망도 나온다.

일본이 경계하는 것은 회담의 의제 자체보다 미중러가 별도로 만나 국제 현안의 방향을 논의하는 구도다. 제2차 세계대전 말기 미국·영국·소련 정상이 전후 처리와 국제질서를 협의했던 얄타회담에 빗대 '신얄타' 또는 '얄타 2.0'이라는 표현까지 거론된다.

일본으로서는 안보와 직결되는 동아시아 질서가 자국의 참여 없이 강대국 간 협의로 좌우될 가능성을 우려할 수밖에 없다.

이런 상황에서 다카이치 총리는 미국과의 공조를 재확인하는 데 우선순위를 둘 것으로 보인다. 일본 정부는 3국 정상회동에 앞서 필리핀 마닐라에서 트럼프 대통령과 접촉하는 방안을 조율 중이다. 일본의 대중·대러시아 정책과 동아시아 안보에 관한 입장을 미리 전달하려는 목적이다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

일본이 미국의 움직임에 촉각을 곤두세우는 것은 트럼프 행정부의 대외정책을 예측하기 어렵기 때문이다. 트럼프 대통령은 중국과 무역 갈등을 완화하고 시 주석과 관계를 개선하는 한편 푸틴 대통령과도 직접 대화하는 모습을 보여 왔다.

미국 중간선거에서 공화당이 부진한 성적을 거둔 뒤 트럼프 대통령이 임기 후반 외교 분야에서 정치적 성과를 확보하려 할 수 있다는 관측도 일본의 경계심을 키우고 있다. 미국의 아시아 관여가 어느 정도 유지될지도 불확실한 상황이다.

중국과의 관계 개선도 쉽지 않다. 다카이치 총리는 지난해 대만 유사시 일본의 집단적 자위권 행사 가능성을 언급한 국회 답변 이후 중국과 갈등을 이어가고 있다. 중국의 경제적 압박과 일본 주변에서의 군사적 활동도 양국 관계를 악화시키는 요인이다.

시 주석이 APEC 의장국 정상으로 각국 정상과 개별 회담을 가질 예정이지만, 다카이치 총리와의 정식 정상회담은 성사 여부가 불투명하다. 일본 정부 내에서는 양국 정상이 최소한 인사를 나눌 기회는 마련될 수 있다는 기대도 나온다.

러시아와의 관계 역시 녹록지 않다. 일본은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 대러 제재를 유지하고 있다. 러시아가 일본인 기자를 구금하고 일본 담배기업 JT의 현지 법인을 러시아 기업의 관리 아래 두는 조치를 취한 문제 등을 둘러싸고 양국 간 대립도 이어지고 있다.

일본 정부는 APEC을 계기로 다카이치 총리와 푸틴 대통령의 접촉을 타진하고 있지만, 실현 가능성은 불투명하다.

중국과 러시아와의 정상외교가 제약을 받는 상황에서 일본이 외교적 기반을 넓히려는 곳은 동남아시아다. 다카이치 총리는 16~17일 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안 관련 정상회의를 통해 동남아 국가들과의 협력 강화를 강조할 예정이다.

해양안보 지원과 석유제품 공동비축을 비롯해 희토류 등 핵심 광물 공급망 확보, 인공지능(AI) 개발 분야에서 협력을 확대한다는 구상이다.

일본으로서는 미국과의 동맹을 외교·안보의 축으로 유지하면서도 중국과 러시아를 포함한 강대국들과 대화의 통로를 닫지 않는 한편, 아세안 등 역내 국가들과 협력망을 강화해야 하는 과제를 안고 있다.

미중러 3국 회동이 곧바로 새로운 국제질서의 합의로 이어지는 것은 아니다. 그러나 세 강대국 정상이 처음으로 한자리에 모이는 장면 자체가 국제사회에 미칠 상징성은 작지 않다.

다카이치 총리가 이번 순방에서 일본의 이해를 얼마나 전달하고 협력국을 넓힐 수 있을지가 일본 외교의 과제로 떠올랐다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터) [사진=홍콩 명보]

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