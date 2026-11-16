NH농협금융, 취약계층 포용금융 3조 3784억원 공급

연내 미소금융재단 출범…2030년까지 15조 3000억원 지원 계획

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융지주는 취약계층을 대상으로 포용금융 공급을 확대하고 있다고 16일 밝혔다. 올해 10월 말까지 포용금융 총 3조 3784억원을 공급했으며, 연내에는 NH미소금융재단을 출범할 예정이다.

지원은 4개 분야에서 이뤄진다. 먼저 금융 공급 확대 측면에서 농협은행은 새희망홀씨대출 5708억원, 지역신용보증재단 보증부대출 2조 2595억원을 지원했다. NH저축은행은 8월 중·저신용자용 '중금리 생활안정대출'을 출시해 10월 말까지 280억원을 공급했고, NH농협캐피탈은 2월 청년 대상 '2030청년 안아드림 대출'을 출시해 10월 말까지 92억원을 공급했다.

이찬우 NH농협금융지주 회장. [사진=NH농협금융지주]

이자 부담 완화도 추진 중이다. 농협은행은 1월 '포용금융 우대금리'를 신설해 평균 0.24%포인트의 금리우대를 적용, 10월 말까지 536억원의 이자 부담을 덜어줬다. NH저축은행은 3월부터 햇살론 금리를 종전보다 1.0%포인트 낮춰 적용하고 있다.

심사시스템 개선도 진행 중이다. 농협은행은 10월 생활·소비데이터 등 비금융정보를 활용한 '올원브릿지모형'을 대출 심사에 도입했다. NH저축은행은 대안신용평가 점수를 소액 신용대출 심사에 활용해 최대 1.0%포인트의 우대금리를 제공한다. 농협은행과 NH농협캐피탈은 7월 카카오페이, KCB 등 8개 기관과 함께 대안신용평가 얼라이언스 'NH크레딧 온'을 구축했다.

연체채무자 재기 지원도 진행 중이다. 농협은행은 9276억원 규모 장기 연체채무자 재기지원 계획에 동참해 10월 말까지 개인 및 개인사업자의 시효완성 채권 3431억원을 소각했다. NH농협캐피탈은 일시적 자금난으로 연체 우려가 있는 고객의 원금 상환을 최대 6개월 미뤄주는 '자체 프리워크아웃 제도'를 운영해 10월 말까지 882건, 401억원의 대출을 상환 유예했다.

NH미소금융재단은 제도권 금융 이용이 어려운 저신용·저소득층에게 담보나 보증 없이 자금을 지원한다. 연내 설립을 마치고 2027년 1분기 중 사업 개시를 목표로 진행 중이며, 청년 창업농과 귀촌 청년 등을 위한 맞춤형 상품도 함께 설계할 계획이다.

농협금융은 2030년까지 5년간 취약계층과 소상공인에 포용금융 15조 3000억원을 공급할 계획이다. 이찬우 NH농협금융지주 회장은 "포용금융 지원은 자금 공급에서 끝나지 않고, 갚고 다시 일어서는 과정까지 이어져야 한다"며 "더 많은 분이 제도권 금융 안에 머물 수 있도록 농협금융 전 계열사가 함께 노력하겠다"고 말했다.

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