토스, 사기업 첫 통신 마이데이터 전문기관 지정

AI 핵심 요약beta
- 토스는 16일 통신 마이데이터 일반전문기관으로 지정받았다
- 토스 앱에서 통신비 분석과 개인별 최적 요금제를 추천한다
- SKT·KT·LG유플러스 이용 만 19세 이상 내국인이 대상이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스는 개인정보보호위원회로부터 통신 마이데이터 일반전문기관으로 지정받아 '통신비 분석 및 최적 요금제 추천' 서비스를 시작했다고 16일 밝혔다. 사기업이 통신 분야 마이데이터 전문기관으로 지정받은 것은 처음이다.
토스 앱에서 통신 마이데이터를 연결하면 매달 통신비와 사용량을 확인하는 '통신 리포트'와 함께 최적 요금제 추천을 받을 수 있다. 통신사 정보를 직접 입력하지 않아도 현재 요금제와 데이터·음성·문자 사용량을 확인하고 더 나은 요금제를 추천받는 방식이다.
기존 요금제 비교 서비스는 단순 가격 비교에만 그쳤다. 개인의 실제 사용량을 반영하지 못해 자신에게 맞는 요금제를 찾기 어려웠던 것이다. 토스 서비스는 개인 사용량까지 확인할 수 있어 현재 요금이 적절한지 판단하고 맞춤형 요금제를 제안한다.
서비스는 만 19세 이상 내국인 중 SKT, KT, LG유플러스 이용 고객이 이용할 수 있다. 알뜰폰은 통신 마이데이터 제도상 정보 전송 대상에 포함되지 않아 현재는 지원되지 않는다. 토스 앱 전체 탭과 자산 홈의 통신비 영역에서 접근 가능하며, 통신 마이데이터는 이용자 동의 하에 연결되고 수집 정보는 요금제명과 사용량 등 최소한으로 제한된다.
romeok@newspim.com