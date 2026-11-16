아크릴, 올 3분기 누적 매출 200억원…"지난해 연간 실적 돌파"

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3분기 말 수주잔고 296억원, 전분기 말 대비 40% 증가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능 전환(AX) 인프라 전문기업 아크릴이 AI 데이터센터 구축과 정부 AX 실증 사업 확대에 힘입어 올해 3분기 누적 매출 200억원을 기록하며 지난해 연간 매출을 넘어섰다.

16일 아크릴은 올해 3분기 연결 기준 매출액이 79억원으로 전년 동기 대비 192% 증가했다고 밝혔다. 전분기 대비로는 45% 늘어나며 올해 최대 분기 매출을 기록했다. 3분기 누적 매출액은 200억원으로 전년 동기 대비 165% 증가했으며, 지난해 연간 매출액 133억원의 약 1.5배에 달했다.

이번 매출 증가는 AI 데이터센터 구축 사업과 정부 AX 실증 사업 확대에 따른 것으로 회사 측은 설명했다. 3분기 모듈형 데이터센터 및 AI 클라우드센터 구축 프로젝트 매출이 반영되고, AX 인프라 플랫폼 '조나단(Jonathan)'의 라이선스 공급이 확대되면서 솔루션 매출은 전년 동기 대비 5배 이상 증가했다.

아크릴 로고. [사진=아크릴]

정부 연구개발(R&D) 및 AX 실증 사업 매출도 GPU 클러스터 네트워크와 헬스케어 AX 실증 등 신규 과제 추진에 따라 77% 늘었다. 헬스케어 부문에서는 대형 병원 대상 거대언어모델(LLM) 서비스 고도화와 바이오 기업의 AI 기반 인실리코 검토 자동화 프로젝트 등이 반영되며 매출이 전년 동기 대비 4배 이상 증가했다.

매출 증가와 함께 전분기 대비 영업손실 규모도 줄었다. 3분기 영업손실은 10억원으로 전분기 15억원 대비 31% 축소됐다. 영업손실률은 27%에서 13%로 14%포인트 낮아졌다. 다만 데이터센터 구축 비용과 신규 국책과제 연구개발비 증가 등의 영향으로 전년 동기 영업손실 3억원보다는 적자 규모가 확대됐다.

3분기 누적 영업손실률은 전년 동기 33%에서 17%로 개선됐다. 3분기 순손실은 11억원으로 전분기 15억원 대비 감소했다. 회사는 상반기 연구개발 및 AI 컴퓨팅 인프라 투자 이후 매출이 증가하면서 고정비 부담이 완화됐다고 설명했다.

수주 규모도 확대됐다. 3분기 말 수주잔고는 296억원으로 전분기 말 대비 40% 증가했으며, 누적 수주액은 495억원으로 전년 동기 대비 124% 늘었다. 회사는 4분기 AI 클라우드 기반 조나단 공급과 대형 병원 생성형 AI 플랫폼 구축 등 기존 수주 프로젝트의 매출 반영을 예상하고 있다.

아크릴은 GPU 자원 최적화 솔루션 'GPUBASE'의 상용화도 추진하고 있다. GPUBASE는 GPU 모니터링과 자원 분할·가상화 기술을 통해 GPU 운용 효율을 높이는 솔루션으로, 엔비디아 GPU에서 국산 신경망처리장치(NPU)까지 기술 검증 범위를 확대하고 있다.

헬스케어 분야에서는 의료 데이터 활용 인프라 '나디아-앤(NADIA-ANE)'과 보건·의료 파운데이션 모델 '아름.에이치(ALLM.H)'를 기반으로 온프레미스 AI 전자의무기록(EMR) 구축 기술을 고도화하고 있다. GPU 클러스터 네트워크 패브릭과 피지컬 AI 기반모델 관련 국책과제에도 참여하고 있다.

해외 시장 진출을 위한 기술 개발도 이어갈 계획이다. 아크릴은 미국 내 데이터센터 전력 소비와 환경 영향에 대한 규제 논의 가능성을 고려해 GPUBASE의 GPU 자원 최적화 및 전력 효율 관련 기술을 고도화하고 글로벌 시장 진출을 추진한다는 방침이다.

아크릴 관계자는 "3분기는 AI 데이터센터 구축과 정부 AX 실증 사업 확대로 외형 성장을 이어가는 동시에 수익성 개선을 확인한 시기"라며 "확대된 수주잔고를 바탕으로 GPUBASE 상용화와 헬스케어 AX 사업 확대에 속도를 내 연간 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com