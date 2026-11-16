셀바스AI, 올 3분기 영업익 약 19억원...전년比 80% ↑

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3분기 매출 339억원·전년比 31.4% ↑…의료기기·AI 사업 성장

'신규 AI 플랫폼 출시' 내년 기업·의료·공공 AX 시장 공략 확대



[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 전문기업 셀바스AI가 의료기기 및 AI 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 매출과 영업이익이 모두 증가했다.

16일 셀바스AI는 올해 3분기 연결 기준 매출액 339억3000만원, 영업이익 18억6000만원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 31.4%, 영업이익은 80.0% 증가했다. 직전 분기와 비교하면 각각 1.8%, 4.6% 늘었다.

3분기 누적 매출액은 939억원으로 전년 동기 대비 17.0% 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 32억7000만원으로 전년 동기 7억원 대비 약 4.7배 늘었다.

셀바스AI 로고. [사진=셀바스AI]

셀바스AI의 별도 기준 3분기 매출액은 50억9000만원으로 직전 분기 대비 10.4% 증가했으며, 영업이익은 흑자전환했다. 회사는 AI 음성인식 기술의 적용 분야를 의료 및 산업 현장으로 확대하는 한편, 신규 AI 플랫폼을 통해 사업 영역을 넓히고 있다.

최근에는 통합 음성 플랫폼 'SELVAS Voice'와 AI 운영 시스템(AI OS) 'SELVAS Neuro'를 공개했다. SELVAS Voice는 사용자가 원하는 목소리를 탐색하거나 프롬프트를 입력해 새로운 음성을 생성할 수 있는 플랫폼이다.

SELVAS Neuro는 기업 내 분산된 데이터와 업무 지식을 온톨로지 기반으로 연결하고, 사전에 설정된 권한과 승인 범위 내에서 사람과 AI 에이전트, 시스템 간 협업을 지원하는 플랫폼이다.

셀바스AI는 두 플랫폼을 기반으로 내년부터 기업·의료·공공 분야의 AI 전환(AX) 사업을 확대할 계획이다. 기존 AI 솔루션 공급 사업에서 고객사의 데이터와 업무 프로세스에 AI를 적용하는 플랫폼 사업으로 영역을 넓힌다는 방침이다.

연결 종속기업인 메디아나는 3분기 연결 기준 매출액 221억원, 영업이익 31억2000만원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 47.5%, 97.2% 증가한 수치다. 3분기 누적 매출액은 594억원으로 30.0% 늘었으며, 누적 영업이익은 76억8000만원으로 88.3% 증가했다.

메디아나는 환자감시장치(PMD)와 웨어러블 심전도(ECG) 기반 통합 모니터링 솔루션을 중심으로 의료기기 사업을 확대하고 있다. 통합 모니터링 솔루션은 기존 환자감시장치 인프라를 활용할 수 있어 별도의 병동 공사나 운영 중단 없이 도입할 수 있다는 것이 회사 측 설명이다. 현재 월 1000병상 이상 규모의 신규 공급 계약도 추진하고 있다.

또 다른 연결 종속기업인 셀바스헬스케어는 3분기 연결 기준 매출액 72억원으로 전년 동기 대비 7.3% 증가했다. 누적 매출액은 220억원으로 6.6% 늘었다.

셀바스AI 관계자는 "의료기기 사업의 안정적인 성장과 AI 솔루션의 적용 확대를 통해 그룹 실적 개선을 이어가고 있다"며 "기존 의료·AI 사업의 수익 기반을 강화하는 동시에 SELVAS Voice와 SELVAS Neuro의 상용화 및 고객사 확보를 통해 내년 AX 사업의 본격적인 성장 기반을 마련할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com