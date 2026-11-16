코디, 올해 3분기 영업익 12억원·전년比 343%↑

AI 핵심 요약beta
- 코디는 16일 3분기 매출 236억원, 영업익 12억원을 기록했다
- 매출과 영업익은 전년 대비 각각 40.7%, 343.1% 증가했다
- 색조 ODM과 선크림·쿠션 확대, 자회사 실적이 개선을 뒷받침했다
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누적 매출 672억원·3.6%↑…색조 넘어 제품군 다변화
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 색조 화장품 전문기업 코디는 올해 3분기 연결 기준 매출액 236억1000만원, 영업이익 12억4000만원을 기록했다고 16일 밝혔다. 전년 대비 각각 40.7%, 343.1% 증가했다.
올해 3분기 영업이익률은 5.3%를 기록했다. 올해 1~3분기 누적 연결 매출액은 672억원으로 전년 대비 3.6% 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 33억원으로 22.7% 감소했다.
회사 측은 색조 화장품 제조자개발생산(ODM) 사업을 기반으로 선크림과 쿠션 등 기존 매출 비중이 낮았던 제품군의 연구개발과 영업을 확대하면서 올해 3분기 실적이 개선됐다고 설명했다.
코디 관계자는 "수익성이 안정화된 색조 ODM 사업을 기반으로, 선크림과 쿠션 등 기존 매출 비중이 낮았던 카테고리에서 R&D와 영업 확대를 지속한 결과 성과로 이어지고 있다"고 설명하며, "스킨케어와 메이크업이 결합된 '하이브리드 화장품' 제품 개발 문의도 꾸준히 들어온다"고 밝혔다.
회사는 수분 세럼 사용감의 프라이머형 베이스 제품과 톤업 기능을 갖춘 선베이스, 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN) 성분을 포함한 컬러 립글로스 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 있다. 자회사인 화장품 용기·패키징 기업 이노코스텍도 연결 실적을 뒷받침했다.
코디 관계자는 "지난해부터 지속해 온 체질 개선으로 수익 구조가 안정화됐으며, 사계절 수요가 있는 스틱류의 매출이 증가하고 있는 등 기초 용기까지 아우르는 사업이 빛을 발하며 코디의 연결 실적을 뒷받침했다"고 말했다. 코디는 K-뷰티 시장 확대에 대응해 신규 제품과 사업 기회를 발굴하고 제품 포트폴리오를 확대할 계획이다.
winter1004@newspim.com