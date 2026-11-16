애드포러스, 올 3분기 매출 186억원...전년比 187%↑

AI 핵심 요약beta
- 애드포러스는 16일 3분기 매출과 영업이익이 각각 187%, 294% 증가했다고 밝혔다
- 3분기 매출은 186억원, 영업이익은 13억원으로 순이익은 흑자전환했다
- 온더플래닛 인수 효과와 광고 플랫폼 성장으로 글로벌 사업 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 플랫폼 기업 애드포러스가 3분기 매출 187%, 영업이익 294%를 기록했다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 3분기 연결 기준 매출액은 186억원으로 전년 동기 대비 187% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 13억원으로 294% 성장했으며, 순이익은 8억원으로 흑자전환했다. 올해 누적 매출액은 389억원으로 지난해 연간 매출을 이미 상회했다.
회사는 이번 실적이 자체 광고 플랫폼 매출 성장과 상반기 인수한 온더플래닛 실적 반영에 따른 것이라고 설명했다. 애드포러스는 링크마인, 바리스타, 큐브마인 등 자체 광고 플랫폼을 기반으로 국내외 퍼포먼스 광고 사업을 영위하고 있다. 3분기 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 109억원, 9억원으로 전년 동기 대비 75%, 190% 증가했다.
애드포러스는 지난 6월 브랜드 전략 전문기업 온더플래닛의 지분 52%를 인수했다. 온더플래닛은 브랜드 전략 수립부터 광고 콘텐츠 기획·제작까지 종합 솔루션을 제공한다. 양사는 고객 네트워크 확대와 브랜드 전략부터 광고 집행·성과 분석까지 통합 서비스 제공을 통해 추가 매출을 확보할 계획이다.
회사는 글로벌 광고 사업 확대와 AI 기반 플랫폼 고도화를 추진 중이다. 구글 인증 퍼블리싱 파트너 지위를 바탕으로 해외 광고 사업을 확대하고 있으며, 계열사 일리애드를 통해 생성형 AI 검색 최적화 서비스 '일리지오(ILLIGEO)'를 출시했다. 자체 개발한 모바일 광고 성과 측정 플랫폼(MMP) '어트랙(ATTRACK)'의 상용화도 완료했다.
회사 관계자는 "주력 광고 플랫폼의 안정적인 성장과 온더플래닛 인수 효과가 맞물리면서 3분기 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장했다"며 "글로벌 광고 사업 확대와 AI 기반 플랫폼 고도화, 온더플래닛과의 사업 시너지를 바탕으로 4분기 및 내년에도 실적 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com