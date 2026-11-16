李대통령, 지지율 2개월째 박스권…0.5%p 오른 36.4% [리얼미터]

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부정평가, 0.3%p 오른 60.9%

민주당 34.6%, 국민의힘 43.0%

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 지난주보다 소폭 오른 36.4%로 집계됐다는 여론조사가 16일 발표됐다.

리얼미터가 아시아경제 의뢰를 받아 지난 9~13일 전국 18세 이상 2512명을 대상으로 실시해 발표한 여론 조사에서 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주보다 0.5%포인트(p) 오른 36.4%로 나타났다. 부정평가는 0.3%p 오른 60.9%, '잘 모름'은 2.7%였다.

긍정·부정평가 격차는 오차 범위 밖인 24.5%p다. 이 대통령 지지율은 해당 기관 여론 조사에서 2개월째 34~37%대에 머물고 있다.

이재명 대통령이 27일 청와대 본관에서 46회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.27 [사진=청와대]

리얼미터는 "충청권 대규모 투자와 반도체 수출 호조 등 경제 호재가 긍정적으로 작용했다"면서도 "부동산 세제 개편을 둘러싼 당·청 이견과 조작 기소 특검법을 둘러싼 여야 대치, 증시 불안 등이 상승분을 상쇄하면서 소폭 반등에 그쳤다"고 진단했다.

지난 12~13일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 34.6%, 국민의힘이 43.0%로 집계됐다.

민주당은 1.9%p 내려 2주 연속 하락세를 보였다. 국민의힘은 전주 대비 3.3%p 올랐다. 양당 간 격차는 8.4%p로 오차 범위 밖이다. 양당 지지율 격차가 오차 범위를 벗어난 것은 10월 4주 차(6.6%p) 이후 3주 만이다.

조국혁신당은 8.7%로 1.8%p 올랐는데, 이는 지난 2024년 11월 1주 차(9.0%) 이후 최고치다. 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%를 각각 기록했다. 무당층은 8.8%였다.

리얼미터는 민주당 지지율 하락 원인으로 ▲신천지 입당 의혹 ▲최민희 민주당 의원 발언과 윤리 감찰을 둘러싼 친명·친청 간 계파 갈등 ▲종합부동산세(종부세) 공제 기준을 둘러싼 당·정 이견 등이 겹친 탓으로 분석했다.

국민의힘에 대해서는 조작 기소 특검법 거부권 촉구와 장외 투쟁 등 대여 공세, 민주당 내홍에 따른 반사이익 등으로 지지율이 올랐다고 봤다.

이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의 번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 대통령 국정 수행 평가 조사의 응답률은 3.7%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.0%p이며, 정당 지지도 조사의 응답률은 3.0%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

pcjay@newspim.com