신원, 3분기 누적 영업이익 176억원…1년 새 2배로

AI 핵심 요약beta
- 신원은 16일 3분기 누적 영업이익이 176억원으로 102% 증가했다고 밝혔다.
- 3분기 매출과 영업이익은 각각 3269억원, 38억원으로 16%, 154% 늘었다.
- 수출·내수패션 부문이 함께 성장하며 매출 확대와 수익성 개선을 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신원이 올해 3분기 누적 연결 기준 영업이익 176억원을 올려 전년 동기보다 102% 늘었다. 매출은 9177억원으로 12% 증가했다.
16일 신원에 따르면 3분기만 보면 매출은 3269억원, 영업이익은 38억원으로 각각 16%, 154% 늘었다. 전통적 비수기에도 수출과 내수패션 두 부문이 함께 성장했다.
수출부문은 3분기 누적 매출이 13%, 영업이익이 33% 증가했다. 주요 글로벌 바이어의 안정적인 발주에 인공지능 전환(AX) 기반 생산 효율화가 더해졌다.
내수패션부문은 누적 매출이 6% 늘었지만 영업이익은 78% 증가해 수익성 개선 폭이 더 컸다. 여성복 '베스띠벨리'와 '씨'가 판매 호조를 보였고, 대리점·백화점·아울렛 등 주요 채널 매출이 늘었다. 남성복 '지이크'와 '파렌하이트'는 상품 경쟁력 강화와 유통망 효율화로 안정적인 성과를 이어갔다.
신원은 4분기에도 수출부문은 바이어 파트너십 확대에, 내수부문은 브랜드별 핵심 상품과 유통 채널 연계 프로모션에 힘을 싣는다. 겨울 시즌 주력 상품의 시장 반응이 긍정적이라는 설명이다.
박정빈 부회장은 "4분기에도 시장 변화에 적극 대응하며 사업 경쟁력을 높이고, 유통망 효율화 및 상품 경쟁력 강화 전략으로 수익성 개선을 통한 내실 다지기를 이어갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com