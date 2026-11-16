李대통령 "109 자살 상담전화 증원 더 서두를 것…정부가 더 노력"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 자살예방상담전화 109 증원을 서두르겠다고 밝혔다
- 상담요원은 103명에서 200명으로 늘리는 중이라고 설명했다
- 올해 상반기 109 응대율은 43.7%로 절반 이상이 연결되지 못했다
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"개똥밭에 굴러도 이승이 낫다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 자살예방상담전화 '109'의 증원을 더욱 서두르도록 독려하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "2026년 현재 103명이던 상담요원을 200명으로 증원 중"이라며 "109 자살 상담전화 증원을 좀 더 서두르도록 독려하겠다"고 말했다.
이어 "살아야 한다. 조금만 더 견뎌 달라"며 "개똥밭에 뒹굴어도 이승이 낫다"라고 썼다.
그러면서 "생계, 의료, 신용회복 지원 강화 등 정부가 좀 더 노력하겠다"고 덧붙였다.
이 대통령은 이와 함께 자살예방상담전화에 도움을 요청했던 50대 남성 A씨가 수차례 전화를 걸었지만 끝내 도움을 받지 못하고 스스로 목숨을 끊었다는 내용의 언론 보도를 공유했다.
A씨는 109에 여러 차례 도움을 요청했지만 모든 상담사가 상담 중이었고, 돌고 돌아 보건복지상담센터와 힘겹게 연결됐는데, 또다시 109로 연락하라는 안내를 받았다.
올해 상반기 109 응대율은 43.7%로 절반 이상이 상담사와 연결되지 못했다.
pcjay@newspim.com