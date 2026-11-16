[특징주] 美 반도체주 출렁…'삼전닉스' 프리마켓 동반 하락

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자와 SK하이닉스가 16일 프리마켓에서 나란히 하락했다
- 삼성전기와 SK스퀘어 등 반도체 관련주도 약세를 보였다
- 뉴욕 반도체주 급락과 엔비디아 경영 불확실성이 부담으로 작용한 것으로 풀이됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'SK스퀘어·삼성전기'도 약세, 반도체주 하락 출발
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 16일 프리마켓에서 나란히 하락하고 있다. 국내 증시를 대표하는 반도체 대형주가 동반 약세를 보이면서 관련 종목에도 매도세가 나타나는 모습이다.
이날 오전 8시5분 기준 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서 삼성전자는 전 거래일 대비 0.49% 하락한 20만5000원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 0.58% 내린 120만9000원을 기록 중이다.
반도체 관련주도 하락세다. 삼성전기는 0.47% 떨어진 85만1000원에 거래되고 있으며 SK스퀘어는 0.92% 하락한 75만5000원을 기록하고 있다.
삼성그룹 계열사 가운데 삼성물산은 0.18% 내린 28만4500원에 거래 중이다. 반면 삼성생명은 0.20% 상승한 25만2500원을 기록하고 있다. 삼성전자우는 17만500원으로 보합세다.
시장에서는 지난 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 주요 반도체주가 급락한 점이 국내 반도체 대형주에도 부담으로 작용한 것으로 풀이된다. 엔비디아가 2.0% 하락한 가운데 AMD와 브로드컴도 각각 8.8%, 4.8% 떨어졌다. 이에 필라델피아 반도체지수는 3.4% 급락했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임 이후 경영 불확실성과 인공지능(AI) 산업의 자금조달 우려가 부각되면서 반도체 업종 전반에 매도세가 확산한 것으로 분석된다.
한지영 키움증권 연구원은 "젠슨 황 주도로 추진했던 고객사 금융지원 등 기존 사업 전략을 콜레트 크레스 임시 엔비디아 CEO가 얼마나 수정할지가 중요하다"며 "AI 인프라 투자 규모와 반도체 수요 전망에 변화를 줄 수 있다는 점에서, 반도체를 중심으로한 코스피의 방향성에 높은 영향력을 행사할 전망"이라고 내다봤다.
plum@newspim.com