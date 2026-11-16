"LNG선 후속 발주 본격화…동성화인텍·한국카본 수주 확대" - 그로쓰리서치

지난 2025년 FID 기반 LNG선 추가 수요 약 150척 추산

동성화인텍·한국카본 수주잔고 각각 1.66조·1.48조원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그로쓰리서치는 16일 조선 기자재 산업에 대해 지난해부터 대규모 액화천연가스(LNG) 설비 투자가 다시 늘면서 2026~2027년 LNG선 발주가 회복되고, 국내 보냉재 업체의 후속 수주로 이어질 것으로 전망했다. 특히 동성화인텍과 한국카본은 높은 가동률과 개선된 판가를 바탕으로 수익성 확대가 이어질 가능성이 있다고 분석했다.

한용희·김민찬 그로쓰리서치 연구원은 "LNG선 발주 회복이 국내 보냉재 업체의 다음 일감을 만들고 있다"며 "신규 플랜트의 운송 수요에 노후선 교체까지 더해지면서 LNG선 발주는 2027년 이후에도 이어질 것으로 판단한다"고 밝혔다.

LNG선 발주의 선행지표인 액화설비 최종투자결정(FID)은 지난해 크게 늘었다. 2025년 신규 액화설비 FID는 68.4Mtpa로 전년 14.8Mtpa의 약 4.6배 증가했으며 역대 최대 수준인 2019년 약 70Mtpa에 근접했다. 올해도 9월까지 51Mtpa 규모의 투자가 추가로 확정됐다.

[사진=그로쓰리서치]

대규모 투자가 실제 선박 주문으로 이어지는 과정은 아직 초기 단계라는 분석이다. 2025년 FID에 따른 추가 LNG선 수요는 약 150척으로 추산되지만 올해 1~9월 발주된 71척 가운데 2025~2026년 FID와 연계된 선박은 약 21척에 그쳤다.

두 연구원은 "최근 확정된 대규모 플랜트 투자에서 나올 후속 주문이 상당수 남아 있다는 의미"라며 "플랜트는 FID 이후 완공까지 약 4~5년, LNG선은 건조에 약 3년이 걸려 2025~2026년 투자가 2026~2027년 선박 발주를 뒷받침할 것"이라고 설명했다.

현재 건조 중인 선박으로 신규 수요를 충당하기도 쉽지 않다. 올해 2분기 말 LNG선 발주잔고 338척 가운데 운송 계약이 정해지지 않은 선박은 48척으로 14.2%에 불과하다. 여기에 2030년까지 노후 스팀터빈선 약 100척이 해체될 것으로 예상돼 이를 대체할 신조선 75~85척의 추가 수요도 발생할 것으로 전망됐다.

LNG선 발주 회복의 직접적인 수혜 분야로는 화물창 보냉재가 꼽혔다. 보냉재는 영하 163도의 LNG를 저장하기 위해 화물창 벽면에 설치하는 단열재로, LNG선 수주 이후 조선소와 공급계약을 체결하고 건조 일정에 맞춰 납품한다.

미국 중심의 LNG 설비 투자도 국내 보냉재 업체에 유리한 요인으로 분석됐다. 지난해 확정된 FID 68.4Mtpa 가운데 미국 프로젝트는 약 50Mtpa로 전체의 약 4분의 3을 차지한다. 올해도 미국에서 19.5Mtpa가 추가로 확정됐다.

올해 1~10월 대형 LNG선 발주 76척 가운데 한국 조선소는 44척, 중국은 32척을 수주했다. 미국산 LNG 운송선은 중국 조선소 규제 등의 영향으로 한국 조선소로 발주가 집중될 가능성이 있다는 분석이다.

실제 후속 수주도 나타나고 있다. 동성화인텍은 올해 4월 이후 11월까지 5건, 총 5668억원의 신규 공급계약을 확보했다. 이 가운데 지난 5일 HD현대중공업과 체결한 1923억원 규모 계약은 미국산 LNG 운송선에 공급되는 물량이다.

한국카본도 지난 3월 HD현대중공업·HD현대삼호와 2280억원, 5월 한화오션과 720억원 규모의 공급계약을 체결했다. 이에 따라 동성화인텍과 한국카본 모두 2028~2029년까지 공급 일정을 확보하고 있다. 9월 말 기준 수주잔고는 동성화인텍 1조6626억원, 한국카본 1조4782억원으로 각각 지난해 매출의 2.2배, 1.6배 수준이다.

두 연구원은 "기존 잔고를 소진한 뒤 일감을 기다리는 것이 아니라 현재 물량을 납품하는 동안 그 뒤의 공급 일정도 확보하고 있다"며 "북미에서는 여러 구매자와 사업자가 프로젝트별 가동 일정에 맞춰 선박을 확보하는 만큼 보냉재 계약도 여러 해에 걸쳐 이어질 수 있다"고 말했다.

높아진 판가와 제한적인 공급능력도 수익성 유지에 긍정적인 요인으로 제시됐다. 동성화인텍의 초저온 보냉재 평균 판매단가는 2024년 ㎥당 94만1000원에서 올해 1~9월 119만6000원으로 27.1% 상승했다. 같은 기간 공장 가동률은 89.86%를 기록했다.

올해 1~9월 동성화인텍의 매출은 5992억원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가했고 영업이익은 801억원으로 51.2% 늘었다. 한국카본은 매출이 3.6% 감소했지만 영업이익은 1241억원으로 34.0% 증가했다. 영업이익률은 각각 13.4%, 19.0%로 지난해보다 높아졌다.

두 연구원은 "후속 수주가 커진 생산 기반을 채우고 높아진 판가가 유지된다면 개선된 이익 체력도 다음 납품 물량까지 이어질 수 있다"고 전망했다.

nylee54@newspim.com