롯데면세점, 연말 취약계층에 11억원 후원

AI 핵심 요약beta
- 롯데면세점은 16일 취약계층 지원에 1억1000만원을 기부했다
- 후원금은 위기가정 치료비와 교육비, 겨울철 난방비로 사용된다
- 임직원들은 바자회에 물품을 기부하며 환자 재활치료를 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 영업점 임직원도 바자회 물품 기부 동참
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데면세점이 취약계층의 치료비와 난방비, 아동 교육비 지원에 총 1억1000만원을 기부했다. 전국 영업점 임직원들도 바자회에 물품을 내놓으며 나눔에 동참했다.
롯데면세점은 초록우산과 사랑의열매 사회복지공동모금회, 롯데의료재단 보바스병원에 후원금을 전달했다고 16일 밝혔다.
이달 3일 초록우산에 전달한 5000만원은 KBS 프로그램 '동행'에 소개된 위기가정을 돕는 데 쓰인다. 치료비와 긴급생계비를 비롯해 아동의 기초교과목 학습비, 주거환경 보수비 등을 지원할 예정이다.
겨울철 한파에 대비한 지원도 마련했다. 지난달 19일 사랑의열매에 기탁한 5000만원은 난방·온열기기와 방한용품 구매, 난방비 지원 등에 사용된다.
앞서 지난달 13일에는 '보바스 사랑의 나눔 바자회'에 후원금 1000만원과 임직원 기부 물품을 전달했다. 롯데물산과 캐논코리아 등 계열사·협력기관이 함께한 바자회의 판매 수익금 전액은 취약계층 환자 재활치료 등 사회복지사업에 쓰인다.
롯데면세점은 2019년부터 보바스병원과 협력해 어린이 재활치료 지원과 임직원 봉사를 이어오고 있다. 지난 5월에도 하남 보바스병원 어린이재활센터에 치료 환경 개선과 전문 재활장비 확충을 위한 5000만원을 기부했다.
nrd@newspim.com