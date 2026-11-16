넥센타이어, 신한카드 제휴 프로모션…타이어 구매 시 17만원 환급

AI 핵심 요약beta
- 넥센타이어는 16일 신한카드와 온라인몰 타이어 환급 행사를 시작했다
- 30만원 이상 결제한 고객에게 17만원을 카드대금에서 환급한다
- 최근 6개월간 신한카드 이용 실적이 없는 고객이 대상이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 넥센타이어가 신한카드와 손잡고 온라인몰에서 타이어를 30만원 이상 구매하는 고객에게 17만원을 환급하는 프로모션을 진행한다.
넥센타이어는 겨울철 타이어 교체 수요에 맞춰 구매 부담을 줄이기 위해 오는 12월 31일까지 온라인몰 '넥스트레벨 몰'에서 신한카드 제휴 프로모션을 실시한다고 16일 밝혔다.
혜택을 받으려면 신한카드 'RPM 플래티넘샵'으로 30만원 이상 일시불 결제해야 한다. 신한 슈퍼 SOL Pay를 통한 결제도 가능하다. 환급 금액은 2027년 1월 29일 이후 카드 결제대금에서 자동 차감된다.
이번 프로모션은 기존 렌탈 중심의 카드 제휴 혜택을 일시불 구매 고객으로 확대한 것이 특징이다. 별도의 카드 유지 약정이나 매월 이용실적 충족 조건 없이 한 번의 결제로 혜택을 받을 수 있다.
대상은 최근 6개월간 신한카드 이용 실적이 없는 고객이다. 카드는 온라인 채널을 통해 발급받아야 하며, 직전 12개월간 다른 이용 프로그램 이벤트에 참여한 고객은 중복 혜택을 받을 수 없다.
넥센타이어의 '넥스트레벨'은 온라인에서 타이어 구매와 장착 예약을 한 번에 할 수 있는 온·오프라인 연계(O2O) 서비스다. 월 구독형 타이어 렌탈 서비스도 운영하고 있다.
넥센타이어 관계자는 "그동안 타이어 렌탈 서비스를 중심으로 카드 제휴 혜택을 운영해 왔으나 이번 프로모션으로 일시불 구매 고객까지 대상을 넓혔다"며 "앞으로도 온라인몰에서 합리적으로 타이어를 구매할 수 있도록 혜택을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com