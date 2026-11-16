제노코, 3분기 매출 약 98억원

AI 핵심 요약beta
- 제노코는 16일 3분기 매출 98억원, 영업손실 11억원을 기록했다
- 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 23.9% 감소한 322억원으로 집계됐다
- 위성사업 개발비와 연구개발·설비투자 확대로 수익성 부담이 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4분기 수주 집중으로 성장 기반 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항공우주·방산 전문기업 제노코는 2026년 3분기 연결 기준 매출액 98억3700만원, 영업손실 11억900만원을 기록했다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 3분기 누적 매출액은 322억7600만원으로 전년 동기 대비 23.9% 감소했으며, 누적 영업손실은 30억3700만원을 기록했다. 주요 사업의 수주 및 매출 인식이 4분기에 집중된 가운데 신규 위성사업 추진과 미래 성장동력 확보를 위한 투자 확대가 수익성에 영향을 미쳤다.
실적 부진의 주요 원인은 위성사업의 초기 개발·시험비용 증가와 연구개발 및 설비투자 확대에 따른 비용 부담이다. 일부 위성사업의 전략적 수주 과정에서 초기 수익성이 낮아졌으며, 위성·항공전자 분야 핵심 기술 국산화와 신규사업 대응을 위한 연구개발 및 시험 인프라 투자가 확대되면서 단기적 비용 부담이 증가했다.
한국항공우주산업(KAI) 편입 이후 추진 중인 사업 협력 성과는 아직 본격적으로 실적에 반영되지 않았다. 제노코는 KAI와의 협력을 기반으로 항공전자 및 우주위성 분야의 신규사업을 확대하고 있으나, 관련 사업의 수주 및 매출 인식 시기가 아직 도래하지 않아 3분기 누적 실적에는 시너지 효과가 제한적으로 반영됐다.
회사는 4분기부터 주요 사업의 매출 인식이 확대되고, 2027년에는 KAI 연계사업의 신규 수주와 후속 양산사업이 더해지면서 매출 성장에 기여할 것으로 예상하고 있다.
제노코는 항공전자 분야의 후속 양산 물량 확보와 위성통신 분야의 양산 수주를 통해 안정적인 매출 기반을 강화하고 있다. KF-21용 핵심부품 국산화 개발과 K-온디바이스 데이터링크 개발, 초소형 위성 관련 정부 연구개발과제 등을 통해 확보한 기술력을 바탕으로 중장기 사업 경쟁력도 강화하고 있다.
제노코 관계자는 "3분기는 신규 위성사업 추진과 미래 성장동력 확보를 위한 투자로 단기적 수익성 부담이 발생했으나, 주요 사업의 매출 인식이 4분기에 집중돼 있어 실적 회복을 추진하고 있다"며 "KAI 편입 이후 확대하고 있는 항공전자 및 우주위성 분야의 사업 협력이 향후 실질적인 매출로 연결될 수 있도록 후속 양산사업과 신규 수주 확보에 집중하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com