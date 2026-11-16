케이티이, '선박 16척' 170억원 수주 확보

AI 핵심 요약beta
- 케이티이가 16일 국내 조선소 3곳과 16척 공급계약을 체결했다
- 계약 규모는 약 170억원으로 배전반과 사이드스러스터를 공급한다
- 컨테이너선·탱커선·LNG운반선 등 다양한 선종 수주를 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 선박용 전력기기 전문기업 케이티이(KTE)가 국내 주요 조선소 3곳과 총 16척에 대한 선박용 배전반 및 사이드스러스터 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 총계약 규모는 약 170억원이다.
계약 내역을 보면 HD현대중공업이 건조하는 HMM 발주 컨테이너선 10척에 배전반·사이드스러스터 패키지를 공급하고, HD현대삼호가 건조하는 캐피탈 선사 발주 탱커선 4척에 배전반을 납품한다.
한화오션이 건조하는 그리스 선사 알파가스 발주 LNG운반선 2척에는 고압·저압 배전반을 각각 공급한다. 이번 수주는 모두 경쟁입찰을 통해 확보한 것으로 컨테이너선부터 탱커선, LNG운반선까지 다양한 선종에 걸쳐 성과를 거뒀다.
회사에 따르면 케이티이는 전력기기와 추진기를 함께 공급하는 패키지 수주부터 선종별 운용 특성에 맞춘 전력 솔루션까지 다양한 고객 요구에 대응하고 있다. 특히 LNG운반선은 추진 및 화물 처리 설비의 안정적인 운용을 위해 높은 전력 공급 신뢰성과 정교한 전력 계통 설계·제어 기술이 요구되는 선종이다.
케이티이는 자체 개발한 LNG운반선용 전용 배전반 모델과 통합 엔지니어링 역량을 바탕으로 이러한 요구에 대응하고 있으며, 조선소 설계팀과 협업해 선박별 요구조건에 맞춘 배치 설계를 수행하고 있다.
케이티이는 40년 이상 축적한 선박용 전력기기 설계·제조 경험을 바탕으로 고압·저압 전력 계통 전반의 협조 설계부터 제어 로직 구현에 필요한 핵심 기술을 자체 보유하고 있다. 사내 전문 인력을 통해 복잡한 선박 전력 계통의 통합 엔지니어링을 직접 수행할 수 있다는 점이 차별화된 경쟁력이다.
케이티이 관계자는 "이번 계약은 국내 주요 조선소와의 협력 관계를 바탕으로 당사의 제품 경쟁력과 기술력을 지속적으로 인정받고 있다는 점에서 의미가 있다"며 "축적된 엔지니어링 기술과 선종별 특화 솔루션을 바탕으로 고객과의 협력을 강화하고 추가 수주를 통해 상선 사업의 성장 기반을 넓혀가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com