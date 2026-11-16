비아이매트릭스, 3분기 누적 AI 매출 62억원…작 연간 실적 추월

AI 핵심 요약beta
- 비아이매트릭스는 16일 3분기 누적 AI솔루션 매출 62억3000만원을 기록했다
- AI 제품 라이선스 매출은 누적 28억3000만원으로 수익성이 개선됐다
- 금융권 보안 수요에 힘입어 프라이빗LLM과 AI사업 확대를 추진한다고 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 및 비즈니스 인텔리전스 전문기업 비아이매트릭스가 3분기 누적 AI솔루션 매출 62억3000만원을 기록했다고 16일 밝혔다. 이는 지난해 연간 AI 총매출 51억2000만원을 이미 21.8% 초과 달성한 수치다.
상반기 기준 전체 매출 내 AI솔루션 비중은 25% 이상으로 높아졌다. 특히 수익성이 높은 AI 제품 라이선스 매출이 상반기 9억1000만원에서 3분기 단일 분기에만 19억2000만원이 추가되며 누적 28억3000만원을 기록했다. 상반기에 진행된 개념검증(PoC)과 구축 서비스가 3분기 들어 본사업 및 라이선스 공급으로 전환되면서 수익성이 개선됐다.
회사에 따르면 유지보수 매출도 안정적으로 증가하고 있다. 3분기 누적 유지보수 매출은 36억원으로 지난해 연간 실적 40억9000만원의 88.1%에 달한다. 전체 매출에서 차지하는 비중도 2024년과 2025년 13.0% 수준에서 올해 3분기 누적 14.4%로 상승했다.
금융권의 보안 강화 움직임이 AI솔루션 수요를 견인하고 있다. 최근 금융사들의 해킹 사고가 잇따르면서 외부 클라우드 대신 내부망 안에서만 구동되는 AI솔루션에 대한 도입 문의가 늘고 있다. 비아이매트릭스는 외부 데이터 유출 우려가 없는 내부망 전용 경량화 언어모델 기반 '프라이빗LLM'을 제공하며, 개인·부서·역할별 접근권한 관리와 비인가 데이터 마스킹 기능을 갖추고 있다.
회사는 지난해 우리금융캐피탈의 약 23억9000만원 규모 '넥스트 데이터 플랫폼 구축 사업'을 수주한 데 이어, 올해 8월에는 국내 대형 금융사의 '의사결정지원 솔루션' 사업을 수주했다.
배영근 대표는 "상반기 PoC와 구축 사업이 하반기 고부가가치 AI 라이선스 매출로 본격 이어지며 3분기 턴어라운드를 견인했다"며 "평균 판매단가가 높은 AI솔루션의 기존 700여 개 고객사 대상 크로스셀링 전략을 강화해 외형 성장과 수익성 개선이 맞물리는 선순환 구조를 이어갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com