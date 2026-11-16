오스템임플란트, 인천시·송도소방서 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 오스템임플란트는 16일 지역사회 안전문화 확산 공로로 표창을 수상했다
- 오스템임플란트는 지난달 119원의 기적 캠페인 성금을 전달했다
- 오스템임플란트는 안전용품 지원과 소방 협력 활동을 이어갈 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 오스템임플란트가 지역사회 안전문화 확산과 사회공헌 활동을 인정받아 인천광역시와 인천송도소방서로부터 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.
이번 표창은 지난 9일 '소방의 날'을 맞아 소방행정 발전에 이바지하고 지역사회 안전 증진에 헌신한 유공자를 격려하기 위해 마련됐다.
회사에 따르면 오스템임플란트는 '119원의 기적' 캠페인에 동참해 지난달 인천사회복지공동모금회에 성금을 전달했다. '119원의 기적'은 하루 119원의 작은 나눔을 모아 화재 등 예기치 못한 재난으로 피해를 입은 이웃의 긴급 생계와 자립을 지원하는 공익 사업이다.
오스템임플란트는 2025년 인천송도소방서와 업무협약을 체결했다. 양 기관은 협약을 통해 지역사회 내 안전한 소방환경 조성, 안전 사각지대 해소 대책 추진, 시민 안전의식 향상을 위한 공익 캠페인 및 교육 진행 등에 뜻을 모았다.
협약 당시 오스템임플란트는 대한적십자사를 통해 인천시 관내 단독주택과 노유자시설에 보급할 '콘센트형 자동소화패치'를 기증했다. 아울러 화재 취약계층을 위한 맞춤형 안전용품 지원을 이어가고 있다.
인천 송도는 오스템임플란트의 치과산업 연구개발(R&D) 중심 복합단지가 위치한 거점 지역이다. 회사는 송도 지역사회와의 상생을 기업의 중요한 책무로 삼고 사업 기반이 위치한 지역에 실질적으로 보탬이 되는 사회공헌과 안전문화 확산 노력을 지속할 계획이다.
오스템임플란트 관계자는 "이번 표창은 지역사회 안전을 위해 소방당국과 한마음으로 노력해 온 결실이라는 점에서 뜻깊다"며, "앞으로도 송도 지역사회의 든든한 일원으로서 소방당국과 긴밀히 협력하고, 나눔과 안전을 실천하는 다양한 활동을 통해 지역사회에 선한 영향력을 확산해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com