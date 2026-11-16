"이스라엘 정보수장, 방미 이란 회담 마치고 귀국…안보내각 브리핑"

AI 핵심 요약beta
- 로만 고프만 모사드 국장이 15일 이란 문제 협의를 마치고 귀국했다.
- 고프만 국장은 미국 고위 당국자들에게 이란 관련 최신 정보를 공유했다.
- 이스라엘 안보내각은 대이란 군사작전 승인 여부를 검토할 예정으로 알려졌다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 문제를 논의하기 위해 미국을 방문했던 이스라엘 해외정보기관 모사드 수장이 귀국해 안보내각에 방미 결과를 브리핑할 예정이라고 이스라엘 매체 와이넷이 15일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 로만 고프만 모사드 국장은 미국 고위 당국자들과 이란 관련 회담을 마친 뒤 이날 이스라엘로 돌아왔다.
고프만 국장은 워싱턴 방문 기간 도널드 트럼프 행정부 고위 관리들과 존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장에게 이란에 관한 이스라엘의 최신 정보를 공유했다.
와이넷은 고프만 국장이 이날 저녁 열리는 안보내각 회의에서 장관들에게 브리핑을 진행한 뒤, 베냐민 네타냐후 총리와 별도 회동을 가질 예정이라고 전했다.
이번 회의는 이스라엘 내부에서 대(對)이란 군사작전 재개 가능성을 둘러싼 논의가 이어지는 가운데 소집됐다. 와이넷은 안보내각이 이란을 겨냥한 작전 승인을 검토할 수 있으며, 해당 작전은 '군사작전' 또는 '전쟁'으로 규정될 수 있다고 보도했다.
앞서 미 인터넷 매체 악시오스는 지난 13일(금요일) 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해, 네타냐후 총리가 이란에 대한 군사 타격 재개 가능성을 논의하기 위해 고프만 국장을 워싱턴에 파견했다고 보도한 바 있다.
와이넷에 따르면 네타냐후 총리는 최근 몇 주간 고위 안보 당국자들과 잠재적인 대이란 작전을 논의해 왔으나, 군 수뇌부는 작전 시기를 두고 반대 의견을 제기한 것으로 전해졌다.
네타냐후 총리는 지난달 총선에서 과반 의석 확보에 실패했고, 야권 지도자 가디 아이젠코트 야샤르당 대표에게 연립정부 구성권을 빼앗겨 실각 위기에 놓인 상황이다. 이에 네타냐후 총리가 정치 생명을 연장하기 위해 이란전을 활용할 가능성이 제기되면서 이번 고프만 국장의 방미가 주목받았다.
한편, 이스라엘 안보내각이 마지막으로 소집된 것은 지난 10월 4일로, 당시 내각은 이스라엘의 선제 타격이나 이란의 기습 공격 등 이란과 관련된 각종 시나리오에 대비해 준비 태세를 강화하기로 결정한 바 있다.
wonjc6@newspim.com