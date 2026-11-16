HLB테라퓨틱스, RGN-259 美 임상 3상 목표 미달

AI 핵심 요약beta
- HLB테라퓨틱스는 16일 RGN-259 미국 임상 3상에서 유의성을 확보하지 못했다고 밝혔다.
- 투약 4주 후 완치율에서 치료군과 위약군 간 통계적 차이가 나타나지 않았다.
- 회사는 전체 임상 데이터를 분석한 뒤 향후 개발 방향과 후속 계획을 검토할 예정이다.
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전체 임상 결과 분석 거쳐 향후 개발 방향 결정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB테라퓨틱스는 미국 자회사 리젠트리(ReGenTree)가 진행한 신경영양성각막염(NK) 치료제 'RGN-259'의 미국 임상 3상(SEER-2) 톱라인 결과, 1차 평가변수에서 통계적 유의성을 확보하지 못했다고 16일 밝혔다.
HLB테라퓨틱스는 지난 13일 해당 임상시험을 수행한 임상시험수탁기관(CRO)으로부터 1차 평가변수에 대한 톱라인 결과를 전달받았다.
이번 임상시험의 1차 평가변수는 투여 4주 후 완치율로, 분석 결과 RGN-259 투약군과 위약군 간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이에 따라 이번 임상 3상에서 사전에 설정한 1차 유효성 평가 목표를 충족하지 못했다.
회사는 수주 내 CRO로부터 전체 임상시험 데이터를 공식 수령할 예정이다. 이후 1차 평가변수에 대한 세부 결과와 2차 평가변수, 하위 그룹별 치료 반응 등을 종합적으로 분석할 계획이다.
HLB테라퓨틱스는 전체 임상 데이터 분석 결과를 바탕으로 RGN-259의 향후 개발 방향과 후속 계획을 검토할 방침이다.
안기홍 HLB테라퓨틱스 대표이사는 "이번 톱라인 결과에서는 1차 평가변수의 통계적 유의성을 확보하지 못했지만, 전체 임상 데이터를 면밀히 분석해 치료 효과와 관련된 세부 결과를 종합적으로 확인할 예정"이라며 "분석 결과를 바탕으로 향후 개발 방향과 계획을 신중하게 검토하고, 필요한 후속 조치를 신속하고 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com