리센스메디컬 '쿨로아600', 홍콩 라이브커머스 초도물량 완판

AI 핵심 요약beta
- 리센스메디컬은 16일 홍콩 라이브커머스에서 쿨로아600 초도물량을 완판했다
- 방송 이후 추가 선적 요청이 이어지며 현지 시장성을 확인한 것으로 알려졌다
- 리센스메디컬은 연말까지 O2O 판매를 확대하고 내년 B2B 진출을 추진한다
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올해 연말 O2O 판매 확대, 내년 H&B 등 오프라인 유통 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 정밀냉각 의료기기 전문기업 리센스메디컬은 미용기기 '쿨로아600(COOLOA 600)'이 홍콩 현지 라이브커머스에서 초도물량을 완판했다고 16일 밝혔다.
이번 판매는 현지 유통 파트너인 365 커머스의 뷰티 브랜드·유통 플랫폼 'MANA Beauty' 공식 라이브커머스 방송을 통해 진행됐다. 회사에 따르면 방송 이후 준비된 초도물량이 전량 판매됐으며 추가 선적 요청도 이어지고 있다.
'쿨로아600'은 화장품 앰플을 약 10마이크로미터(㎛) 크기의 미세 얼음 입자로 급속 냉각한 뒤 고속 제트 기술을 활용하는 홈뷰티 디바이스다. 바늘이나 전기적 자극 없이 화장품 성분 전달과 피부 쿨링을 돕도록 설계됐다.
리센스메디컬과 MANA Beauty는 올해 연말까지 온라인과 홍콩 코즈웨이베이·몽콕 등 주요 상권의 오프라인 플래그십 스토어를 연계한 온·오프라인 연계(O2O) 판매를 확대할 계획이다.
오는 2027년부터는 주요 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 등 대형 오프라인 유통채널로 기업간거래(B2B) 판매를 확대하고 홍콩과 마카오 에스테틱 시장으로 공급 범위를 넓힌다는 방침이다.
리센스메디컬 관계자는 "홍콩 1차 물량이 예상보다 빠르게 완판되며 쿨로아600의 독보적인 기술력과 현지 시장성 검증을 동시에 마쳤다"라며, "올해 성공적인 B2C 흥행을 발판으로 삼고, 내년부터 대형 오프라인 유통망 입점을 본격화하여 글로벌 뷰티 허브인 홍콩 시장에서 K-미용기기의 저력을 확실히 각인시키겠다"고 포부를 밝혔다.
winter1004@newspim.com