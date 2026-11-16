멜로망스·한로로 키운 CJ문화재단…20년간 창작자에 917억원 지원

AI 핵심 요약beta
- CJ문화재단은 16일 창작자 지원 성과와 문화산업 생태계 조성 사례를 발표했다
- CJ문화재단은 20년간 음악·영화·뮤지컬 창작자에게 917억원을 후원했다
- 지원사업을 통해 인디 뮤지션 85팀과 영화 창작자 215명을 육성했다
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'튠업' 운영·해외 진출 사례, 내년 상반기 연구 사례집에 수록
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ문화재단이 2006년 설립 이후 20년간 음악·영화·뮤지컬 창작자에게 누적 917억원을 후원했다. 작품 제작을 돕는 데서 나아가 상업 무대와 해외 진출로 연결하는 단계별 지원을 이어왔다는 설명이다.
CJ문화재단은 지난 14일 서울시립대에서 열린 한국예술경영학회 하반기 학술대회에서 창작자 육성 성과와 문화산업 생태계 조성 사례를 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 학술대회는 'K-Culture와 문화예술 생태계의 지속가능성'을 주제로 열렸다.
기조발표를 맡은 민희경 CJ사회공헌추진단장은 '기업은 젊은이의 꿈지기가 돼야 한다'는 이재현 CJ 회장의 사회공헌 철학을 소개했다. 대중문화의 다양성 확보와 성장단계별 맞춤 지원, 그룹 인프라를 활용한 성장 지원을 주요 전략으로 제시했다.
민 단장은 "일회성 지원이 아니라 창작자를 문화산업 현장으로 잇는 '성장 사다리'가 되기 위해 노력했다"고 말했다.
2006년 설립된 CJ문화재단의 인디 뮤지션 지원사업 '튠업'은 멜로망스·카더가든·한로로 등 85팀을 배출했다. 영화 창작자 지원사업 '스토리업'은 시나리오 작가와 감독 215명을 지원했다. '살목지'의 이상민 감독과 '불한당'·'굿뉴스'의 변성현 감독 등이 이 사업을 거쳤다.
뮤지컬 지원사업 '스테이지업'에서는 77편의 작품을 발굴했으며 이 가운데 25편이 상업 공연으로 이어졌다. '라흐헤스트'와 '홍련' 등이 대표 지원작이다.
이날 특별세션에서는 학회가 내년 상반기 발간할 사례집 '케이컬처의 지속가능한 미래' 연구 계획도 소개됐다. 연구자 10명이 참여해 뮤지컬과 박물관 상품 '뮷즈' 등 분야별 사례를 다룬다.
이유석 동국대 교수는 튠업의 운영 방식과 성과를 분석한다. 대형 기획사 중심의 국내 음악산업에서 인디 뮤지션 지원이 저변 확대에 기여한 역할과 케이콘(KCON) 등 CJ의 글로벌 문화사업을 연계한 해외 진출 사례를 살펴볼 예정이다. 사례집은 일반 독자도 읽을 수 있는 교양서로 출간된다.
김상훈 한국예술경영학회장은 "K컬처의 지속가능한 성장을 위해서는 창작자의 다양성과 창작 생태계의 기반을 강화하는 것이 중요하다"며 "이번 학술대회가 CJ문화재단의 창작자 지원 사례를 비롯해 민간 분야의 문화예술 지원 노력이 학술적 연구를 통해 조명되고 문화예술 생태계의 발전 방향을 모색하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
nrd@newspim.com