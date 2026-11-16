삼표시멘트, 한국ESG기준원 ESG평가 통합 A등급

AI 핵심 요약beta
- 삼표시멘트는 16일 ESG 평가에서 통합 A등급을 획득했다고 밝혔다
- 환경·사회·지배구조 전 부문에서 A등급 이상을 받아 4년 연속 유지했다
- 사회 부문은 4년 연속 최고등급 A+를 기록하며 시멘트업계 유일 기업으로 알려졌다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼표시멘트는 한국ESG기준원(KCGS)이 최근 발표한 '2026년 ESG 평가'에서 통합 A등급을 획득했다고 16일 밝혔다.
이번 평가에서 삼표시멘트는 환경(E)•사회(S)•지배구조(G) 전 부문에서 A등급 이상을 획득했다. 특히 사회(S) 부문은 4년 연속 최고 등급인 A+를 기록하며 우수한 평가를 받았다. ESG 전 부문에서 4년 연속 A등급 이상을 유지한 기업은 시멘트 업계에서 삼표시멘트가 유일하다는 설명이다.
삼표시멘트는 환경 부문에서 친환경 생산체계 구축과 환경영향 저감을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다. 2050년 탄소중립 달성을 목표로 생산공정 개선과 친환경 설비 확충, 친환경 저탄소 시멘트 브랜드 '블루멘트(BLUE MENT)' 개발 및 KS인증 확대를 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있다.
삼표시멘트 관계자는 "ESG 전 부문에서 4년 연속 A등급 이상을 획득한 것은 전반에 걸쳐 지속적으로 추진해 온 개선 활동의 성과"라고 설명했다.
tack@newspim.com