하나증권, 캐치테이블과 맞손…맛집 예약부터 금융까지 연결

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 16일 캐치테이블 운영사 와드와 전략적 협력 MOU를 체결했다
- 양사는 고객 대상 우선 예약과 멤버십 혜택 등 공동 프로모션을 추진한다
- 하나증권은 와드의 재무 자문과 투자 유치, 자본시장 진출을 지원할 계획이다
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재무 자문·투자 유치 지원…결제 연계·소상공인 협력 모색
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권이 외식 예약 플랫폼 '캐치테이블'과 손잡고 금융과 외식 서비스를 연계한 생활금융 사업 확대에 나선다. 고객에게 레스토랑 우선 예약과 멤버십 혜택을 제공하고, 캐치테이블 운영사의 자본시장 진출도 지원한다는 계획이다.
하나증권은 지난 13일 서울 여의도 본사에서 외식업 예약·대기 플랫폼 캐치테이블을 운영하는 와드와 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 각자가 보유한 고객 접점과 서비스 채널을 활용해 공동 프로모션을 추진한다. 하나증권 고객에게는 캐치테이블 우선 예약 서비스와 멤버십 운영 등 이벤트를 통한 혜택을 제공할 예정이다.
금융 분야 협력도 진행한다. 하나증권은 와드의 성장 단계에 맞춰 재무 자문과 후속투자 유치, 자본시장 진출 등을 지원할 계획이다.
향후 하나금융그룹 관계사와의 협의를 통해 협력 범위를 확대하는 방안도 검토한다. 캐치테이블 결제 서비스와 금융 서비스의 연계, 해외 서비스 강화, 플랫폼 입점 소상공인 지원 등이 주요 협력 분야다.
캐치테이블은 레스토랑 예약부터 대기 등록, 결제까지 하나의 애플리케이션에서 제공하는 외식 플랫폼이다. 올해 9월 기준 국내외 누적 가입자 수는 1500만명을 넘어섰으며, 입점 매장은 3만곳 이상이다.
이용자 가운데 20~30대 비중이 약 70%를 차지한다. 미쉐린 가이드 공식 예약 서포터로 3년 연속 선정되는 등 고급 레스토랑 예약 분야에서도 사업을 확대하고 있다.
강성묵 하나증권 대표는 "맛집을 예약하는 일상의 순간에서 자연스럽게 금융과 만나는 경험을 만드는 것이 이번 협력의 출발점"이라며 "하나증권과 캐치테이블의 협력으로 손님 혜택, 자본시장 협력 등 성과를 만들고, 향후 그룹차원의 협력으로 확대해 손님의 일상과 금융을 연결하는 생활금융 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
용태순 와드 대표는 "하나증권과의 협력으로 캐치테이블 이용자와 파트너 매장 모두에게 미식 이상의 가치를 드릴 수 있게 됐다"며 "양사의 강점을 살려 손님 혜택과 사장님 지원 모두에서 의미 있는 성과를 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com