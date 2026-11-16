금호타이어, 서울 자율주행버스에 스마트 타이어 적용…전국 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어는 16일 에스유엠과 서울 자율주행버스에 스마트 타이어를 적용했다.
- 양사는 공기압·온도·마모·동하중을 실시간 측정하는 시스템을 실증했다.
- 금호타이어는 실증 결과를 바탕으로 전국 자율주행버스 시장 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 자율주행 전문기업 에스유엠(SUM)과 손잡고 서울에서 운행 중인 자율주행버스에 스마트 타이어 시스템을 적용한다. 타이어 상태를 실시간으로 확인하는 기술을 검증하고 향후 전국 자율주행버스 시장으로 사업을 확대한다는 계획이다.
금호타이어는 에스유엠과 함께 서울시 새벽동행 자율주행버스와 동작구 자율주행마을버스를 대상으로 스마트 타이어 시스템 실증을 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 실증에는 금호타이어의 상용차용 신차용 타이어(OE)인 KXA15와 KRS03이 사용된다. 금호타이어는 해당 제품에 스마트 타이어 시스템을 적용하고, 에스유엠은 실제 자율주행버스 운행 환경을 제공해 수집된 데이터의 활용성을 검증할 예정이다.
스마트 타이어는 내부에 장착된 센서와 차량 내 무선통신기를 통해 주행 중 타이어의 공기압과 온도, 마모 상태, 동하중 등을 실시간으로 측정하는 기술이다. 이를 통해 타이어 이상 여부를 조기에 파악하고 차량 관리 효율을 높일 수 있다.
특히 운전자 개입이 최소화되는 자율주행 차량에서는 타이어 상태를 실시간으로 확인하는 것이 중요하다. 금호타이어는 이번 실증을 통해 수집된 데이터를 차량 관리에 활용하고, 향후 자율주행 알고리즘과 연계하는 방안도 검토할 계획이다.
양사는 서울 지역의 실증 결과를 바탕으로 용인과 천안, 춘천 등 전국 자율주행버스 사업으로 적용 범위를 넓힐 방침이다. 금호타이어는 자율주행 대중교통 도입 확대에 맞춰 스마트 타이어의 제품화와 사업화 기반을 마련한다는 구상이다.
금호타이어는 이와 함께 국내 시내버스와 고무차륜형 자동안내궤도차량(AGT) 운영기관을 대상으로도 스마트 타이어 기술의 적용 가능성을 검토하고 있다.
김영진 금호타이어 연구개발본부 전무는 "스마트 타이어의 가치는 실제 운행 환경에서 타이어 상태를 정확히 파악하고 그 정보를 차량 관리에 활용할 때 더욱 커진다"며 "서울 도심 자율주행버스에서 기술의 유효성을 검증하고 전국 자율주행버스 시장으로 적용 범위를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com