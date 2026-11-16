두산밥캣, AI 건설장비 자율작업 실증 성공…운전자 없이 축사 청소

AI 핵심 요약beta
- 두산밥캣은 16일 운전자 없이 축사 분뇨를 운반·청소하는 기술 실증을 완료했다
- 마음AI와 개발한 VLA 기반 AI가 주변 환경을 인식해 작업을 스스로 수행했다
- 두산밥캣은 축산·농업·조경·건설 현장으로 적용 범위를 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산밥캣이 인공지능(AI)을 활용해 운전자 개입 없이 축사의 분뇨를 운반하고 청소하는 건설장비 자율작업 기술 실증에 성공했다.
두산밥캣은 AI 솔루션 기업 마음AI와 공동 개발한 건설장비 자율작업 기술의 현장 실증을 완료했다고 16일 밝혔다. 지난 6월 양해각서(MOU)를 체결한 지 약 5개월 만이다.
이번 실증에는 비전·언어·행동(VLA) 기반 AI 기술이 적용됐다. 카메라 등 센서로 주변 환경을 인식하고 작업 상황을 판단한 뒤 이를 장비의 실제 움직임으로 연결하는 방식이다. 정해진 명령에 따라 움직이는 기존 자동화 기술과 달리 작업 환경에 맞춰 스스로 판단하고 동작하는 것이 특징이다.
실증은 경기도 평택의 소 축사에서 진행됐다. 두산밥캣의 소형 건설장비인 스키드 로더는 운전자 개입 없이 버킷으로 분뇨를 퍼 담아 지정된 장소로 옮기고, 높이 2.4m의 트레일러에 싣는 작업을 반복했다.
이어 바닥에 흩어진 분뇨를 인식해 청소 경로를 스스로 생성하고, 버킷을 지면에 밀착시켜 분뇨를 쓸어 담은 뒤 지정된 장소에 쌓는 작업까지 수행했다.
두산밥캣은 농촌 인구 감소와 고령화로 인한 일손 부족 문제를 고려해 축사 분뇨 처리를 실증 과제로 선정했다. 악취가 심하고 작업 부담이 큰 기피 업무를 자동화해 현장의 노동 부담을 줄이겠다는 취지다.
두산밥캣은 앞으로 축산과 농업, 조경, 건설 등 다양한 산업 현장으로 자율작업 기술의 적용 범위를 확대할 계획이다. 특히 단순 반복 작업이나 사람이 수행하기 어려운 작업을 중심으로 기술을 고도화할 방침이다.
박현철 두산밥캣 최고전략책임자(CSO) 부사장은 "이번 실증은 지난 6월부터 양사가 함께 이어온 기술 검증의 첫 결실"이라며 "글로벌 연구개발 부서 간 협업과 국내외 파트너와의 협력을 확대해 자율작업과 무인화 기술을 고도화하겠다"고 말했다.
최홍섭 마음AI 기술총괄CEO는 "자체 개발한 피지컬 AI 모델을 축사 환경에 맞게 고도화해 건설장비를 정교하게 제어했다"며 "사람이 기피하는 작업을 자율화함으로써 피지컬 AI가 산업 현장의 실질적인 문제를 해결할 수 있음을 보여줬다"고 밝혔다.
chanw@newspim.com