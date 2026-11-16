[ANDA 포커스] 큐리옥스, 中 대학·글로벌 CDMO로 장비 공급 확대

AI 핵심 요약beta
- 큐리옥스는 10일 중국 대학과 글로벌 기업에 장비 공급 확대를 추진했다
- 중국 대학은 내년 50개 실험실에 플루토 장비 설치를 목표로 협의 중이다
- 글로벌 CRO·CDMO 수주를 확보하고 BD·워터스 상대 특허소송을 제기했다
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글로벌 최상위권 CDMO, 세포유전자치료제 품질관리 장비 도입 결정
글로벌 톱5 CRO, 7억원 규모 첫 주문…내년 해외 거점 확대 추진
이 기사는 11월 10일 오후 16시 15분 프리미엄 뉴스서비스 'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포 분석 공정 자동화 기업 '큐리옥스바이오시스템즈(큐리옥스)'가 중국 대학과 글로벌 의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업을 중심으로 신규 장비 공급 확대를 추진하고 있다. 글로벌 임상시험수탁기관(CRO)과 제약사 등을 대상으로 장비 도입 협의가 이어지고 있다.
큐리옥스는 세포 분석 전처리 공정을 자동화하는 플루토(Pluto) 제품군을 중심으로 기존 개별 연구실 단위의 장비 공급을 대학과 글로벌 바이오 기업의 품질관리 부서 등으로 확대하고 있다. 특히 복수 장비 도입과 사업장 간 분석 결과의 재현성 확보를 목적으로 한 수요가 늘고 있다는 설명이다.
큐리옥스 관계자는 10일 "중국의 한 연구 중심 대학이 세포 분석 전처리 장비인 '플루토 알파(Pluto ALPHA)' 구매를 준비하고 있으며, 현장 시연을 성공적으로 마치고 현재 구매 조건을 협의하고 있다"며 "시험 운영을 거쳐 내년에는 약 50개 생물학 실험실에 각각 1~2대씩 장비를 설치하는 것을 목표로 한다"고 밝혔다.
이번 장비 도입은 기존 개별 연구실 단위에서 대학 내 여러 연구실로 공급 범위를 넓히는 방식으로 추진된다. 플루토 알파는 기존 원심분리기가 수행하던 세포 세척 공정을 자동화하는 장비로, 세포 분석 과정에서 반복되는 세척 작업을 원심분리 없이 수행할 수 있다.
글로벌 최상위권 CDMO의 세포유전자치료제 품질관리(QC) 부서에서도 장비 도입을 추진하고 있다. 해당 기업의 분석공정 개발팀은 1년 넘게 큐리옥스 장비를 평가했으며, 양사는 세포유전자치료제 품질관리에 최적화된 소프트웨어를 공동 설계했다.
큐리옥스 관계자는 "글로벌 최상위권 CDMO의 품질관리 부서가 플루토 워크스테이션 도입을 결정했다"며 "1년 넘는 장비 평가를 거쳐 도입을 결정한 것으로, 올해 4분기 첫 발주를 예정하고 있다"고 밝혔다.
글로벌 CRO를 대상으로 한 장비 수주도 이뤄졌다. 큐리옥스는 지난 9월 글로벌 상위 5개 CRO로부터 약 7억원 규모의 플루토 HT 복수 장비 주문을 확보했다. 해당 CRO는 미국 내 첫 도입 거점에서 장비 성능과 분석 결과의 재현성을 평가한 뒤 내년 글로벌 거점으로 도입을 확대할 계획이다. 전사 공급계약서는 최종 검토 단계에 있으며, 향후 확대 공급 물량은 아직 확정되지 않았다.
실제 올해 6월 이후 수주의 70% 이상은 여러 사업장에서 동일한 분석 결과를 확보하기 위한 목적으로 이뤄졌다. 특히 기초 연구 부서보다 생산과 품질관리 등 고객사의 사업 운영과 직접 연관된 부서에서 장비 도입이 늘어나고 있다는 설명이다. 회사는 첫 도입 거점에서 장비의 재현성이 확인되면 다른 사업장으로 추가 구매가 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.
기존 글로벌 제약사와의 공급 협의도 이어지고 있다. 올해 플루토 코드(Pluto Code) 전사 포괄 공급계약을 체결한 글로벌 제약사의 경우 한 사업부와 구매계약을 논의하고 있으며, 다른 사업부에는 장비 도입 관련 견적을 제공한 상태다.
미국 국립표준기술연구소(NIST)와의 공동연구를 통한 기술 검증도 진행되고 있다. NIST가 참여하는 컨소시엄은 세포 분석 전처리 자동화의 재현성을 검증하는 2차 연구를 진행 중이다. 큐리옥스는 연구의 최종 분석이 마무리 단계에 있는 것으로 파악하고 있으며, 향후 연구 결과가 논문으로 발표될 것으로 예상하고 있다.
큐리옥스는 올해 3분기인 7월부터 9월까지 매달 복수 장비 주문을 확보했으며, 9월 주문 규모가 가장 컸다고 밝혔다. 4분기에는 회사 설립 이후 최대 규모의 영업 파이프라인을 확보한 상태로 진입했다. 다만 실제 계약 체결 시점과 수주 규모는 고객사의 예산 집행 및 승인 절차에 따라 달라질 수 있다는 설명이다.
한편 큐리옥스는 자사의 기술과 지식재산권을 보호하기 위해 미국 법원에 벡톤디킨슨(BD)과 워터스(Waters)를 상대로 소송을 제기했다고 밝혔다. 회사는 최근 관련 사실을 공개하며 그동안 지식재산권 보호를 위한 대응을 준비해 왔다고 설명했다.
큐리옥스 관계자는 "기술과 지식재산권 보호는 회사의 지속적인 혁신과 장기적인 성장에 중요한 요소"라며 "이번 소송과 관련해 현재 법적 절차가 진행 중인 만큼 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.
nylee54@newspim.com