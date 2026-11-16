BMW, 5세대 완전변경 X5 국내 사전예약…총 6개 트림 출시

AI 핵심 요약beta
- BMW 코리아는 16일 신형 X5 국내 사전예약을 시작했다
- 신형 X5는 노이어 클라쎄 디자인과 첨단 편의사양을 적용했다
- 가솔린·디젤 2개 모델로 총 6개 트림을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 코리아가 대표 프리미엄 스포츠 액티비티 비히클(SAV) X5의 5세대 완전변경 모델 '더 뉴 BMW X5'의 국내 사전예약을 시작한다.
BMW 코리아는 16일 오후 3시부터 오는 12월 3일까지 BMW 샵 온라인을 통해 신형 X5의 사전예약을 진행한다고 밝혔다.
BMW X5는 1999년 처음 출시된 BMW 최초의 SAV 모델이다. 지난 4세대에 걸쳐 전 세계에서 310만대 이상 판매됐다.
지난 10월 'BMW 레이디스 챔피언십 2026'에서 국내 최초로 공개된 신형 X5는 BMW의 차세대 디자인 방향인 '노이어 클라쎄(Neue Klasse)'를 반영한 것이 특징이다.
전면에는 더블 X 형태와 대각선 형태로 전환할 수 있는 새로운 LED 헤드라이트를 적용했다. 측면에는 가벼운 터치로 문을 열 수 있는 BMW 윙렛 도어 핸들을 탑재해 외관 디자인을 간결하게 다듬었다.
실내에는 BMW 파노라믹 iDrive를 적용했으며, 트림에 따라 동승자 전용 BMW 패신저 스크린도 제공한다. 모든 트림에는 에어 서스펜션과 인테그럴 액티브 스티어링을 기본 적용해 승차감과 주행 안정성을 높였다.
국내 사전예약 대상은 가솔린 모델인 '더 뉴 BMW X5 40 xDrive'와 디젤 모델인 '더 뉴 BMW X5 40d xDrive' 등 2개 모델이다. 각각 기본형과 M 스포츠, M 스포츠 퍼스트 에디션으로 구성돼 총 6개 트림을 선보인다.
chanw@newspim.com