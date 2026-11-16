네이버, 사업자 전용 쇼핑몰 개설…B2B 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 11일 사업자 전용 온라인몰을 개설해 B2B 시장 공략에 나섰다
- N페이 비즈 인증과 주문·결제, 대량구매 기능을 한 플랫폼에 담았다
- 비공개 테스트에서 구매자 4명 중 1명이 재구매한 것으로 나타났다
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베타 구매자 25% 재구매
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버가 사업자 전용 온라인 쇼핑몰을 선보이며 기업 간 거래(B2B) 시장 공략에 나섰다. 기존 스마트스토어 판매자들의 판로를 사업자 대상으로 확대하고 대량·반복 구매 수요를 확보한다는 전략이다.
네이버는 지난 11일 B2B 전용 온라인몰 '네이버플러스 사업자몰(N+사업자몰)'을 개설했다고 16일 밝혔다. 사업자 전용 상품 구성부터 네이버페이(Npay) 기반 사업자 인증, 주문·결제까지 B2B 거래에 필요한 기능을 하나의 플랫폼에서 제공한다. 판매자 수수료는 업계 최저 수준으로 책정했다.
사업자몰에는 문구 브랜드 '뮤니드', 수제청 브랜드 '농진담', 단호박 가공식품 브랜드 '바밤단호박' 등 스마트스토어 판매자들이 참여한다. 신세계푸드, 매일유업, 아워홈, 오피스디포, LG전자 등 주요 브랜드도 입점해 식자재와 사무용품, 디지털기기 등을 판매한다. 네이버가 정식 개설에 앞서 약 한 달간 3만여 개 상품을 대상으로 진행한 비공개 베타 테스트에서는 구매자 4명 중 1명이 재구매한 것으로 나타났다.
네이버는 식당·카페·쇼핑몰 등 업종별 맞춤 상품 추천과 대량구매 특가 코너도 운영한다. 구매자는 'N페이 비즈'를 통해 사업자 인증을 거쳐 상품을 구매할 수 있으며, 관리자는 직원별 결제 승인 방식과 한도를 설정할 수 있다. 구매 금액의 4%를 월 최대 20만원까지 사업자 전용 포인트로 적립해 준다. 신규 가입자 대상 20% 할인 쿠폰과 100원 특가 행사 등도 진행한다.
신준호 네이버 쇼핑신사업기획 리더는 "네이버플러스 사업자몰은 스마트스토어 생태계와 폭넓은 사업자 이용자 기반을 연결해 판매자들이 B2B 시장으로 판로를 넓히는 새로운 성장 기회가 될 것으로 기대한다"며 "1인 가게 사장님부터 중소기업까지 다양한 사업자의 수요에 맞춰 상품 경쟁력을 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com