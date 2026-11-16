네이버, 사업자 전용 쇼핑몰 개설…B2B 시장 공략

[용인=뉴스핌] 조민교 기자 = 지난 10일 경기 용인시 처인구 원삼면. 남용인 나들목(IC)을 빠져나오자마자 풍경이 달라졌다. 한적해야 할 시골길에는 화물차와 승용차, 작업자를 실어 나르는 버스가 꼬리에 꼬리를 물었다. 교통 통제 요원들은 쉴 새 없이 수신호를 보냈고, 도로 옆으로는 작업자들이 바삐 오갔다. 고개를 들자 하늘이 먼저 막혔다. 수십 대의 대형 크레인이 하늘을 빼곡히 메웠고, 그 사이로 아파트 50층 높이의 거대한 회색 공장이 솟아 있었다. 불과 몇 분 전 지나온 시골 풍경과는 딴 세상이었다. SK하이닉스가 세계 최대 규모의 메모리 생산기지를 목표로 건설 중인 용인 반도체 클러스터의 첫인상이었다. 여의도 면적의 1.4배에 이르는 이곳에는 매일 약 2만명이 투입된다. 가장 먼저 올라가는 1기 반도체 공장(팹)은 높이 약 150m, 바닥 면적은 축구장 10개를 합친 크기다. SK하이닉스는 이런 초대형 팹 4개를 용인에 세워 차세대 메모리 생산거점으로 키울 계획이다. 인공지능(AI) 확산으로 메모리 수요가 급증하자 공사 일정도 빨라졌다. SK하이닉스는 용인 1기 팹의 첫 클린룸 구축 일정을 당초 2027년 5월에서 2월로 3개월 앞당겼다. 생산 공간을 조기에 확보해 장비 반입과 양산 준비에 속도를 내겠다는 전략이다. SK하이닉스 용인 클러스터 드론 전경. [사진=SK하이닉스 제공] ◆ 어디를 봐도 공사장…하루 2만명이 빚어내는 '반도체 도시' 현장 안으로 들어서자 어느 쪽을 바라봐도 크레인과 건설 장비가 시야를 가득 채웠다. 한쪽에서는 건물 외벽 마감이 한창이었고, 다른 쪽에서는 도로 포장이 이어졌다. 현장 관계자는 "지금 보이는 곳은 전체 공사 현장의 일부분에 불과하다"고 설명했다. 숫자로 보면 더 실감 난다. 클러스터 전체 면적은 415만㎡(약 126만평). 이 가운데 SK하이닉스 생산시설 부지만 약 60만평이다. 북쪽에는 약 14만평 규모의 반도체 소재·부품·장비(소부장) 협력화단지가, 주변에는 주거시설과 공원, 에너지·폐기물 처리시설이 들어선다. 공장 몇 동을 짓는 게 아니라 산업도시 하나를 통째로 새로 세우는 셈이다. 눈에 보이지 않는 땅속은 이미 거대한 혈관망으로 채워졌다. 단지 아래로 빗물관 약 25㎞, 상수관 26.5㎞, 오수관 18㎞가 묻혔다. 모두 합치면 약 70㎞에 이른다. 전력을 끌어오기 위해서는 직경 4.4m, 길이 110m에 달하는 대형 터널굴착기(TBM) 3대가 땅속을 파고들어 약 6㎞의 지하 터널을 뚫었다. SK하이닉스 용인 1기 팹 전경. [사진=SK하이닉스 제공] 1기 팹 앞에 서자 고개가 절로 뒤로 젖혀졌다. 높이 약 150m, 아파트 50층과 맞먹는 회색 벽이 시야를 가로막았다. 건물 외벽에 붙은 공사용 대형 승강기 '클라이머(Climber)'에 올라 건물 안으로 들어섰다. 아직 벽과 설비가 다 들어서지 않은 내부는 끝이 어디인지 가늠되지 않을 만큼 탁 트인 공간이었다. 발로 바닥을 굴러보니 '쿵쿵' 하는 소리가 건물 안에 울려 퍼졌다. 거대한 구조물 사이로는 각종 배관과 설비를 설치하는 작업이 쉼 없이 이어지고 있었다. 아직 공사가 한창인 공간이었지만, 완성될 반도체 공장의 덩치를 실감하기에는 충분했다. 현장 설명 기준 1기 팹의 건축 공정률은 약 89%다. 외벽 마감과 내부 공사가 동시에 진행되는 가운데 반도체 생산에 필요한 시설도 하나씩 채워지고 있다. 1기 팹에는 대형 건물 두 동에 걸쳐 총 6개의 클린룸이 들어선다. 클린룸은 반도체가 실제로 만들어지는 공간이다. 반도체는 눈에 보이지 않는 먼지 한 톨에도 불량이 날 수 있어 온도와 습도, 공기 중 먼지를 극도로 엄격하게 관리해야 한다. 그래서 일반 공장과 달리 별도의 청정 공간을 만들고 그 안에 제조장비를 들인다. 건물이 완성되더라도 클린룸을 짓고 장비를 넣어야 비로소 반도체를 생산할 수 있다는 얘기다. SK하이닉스는 1기 팹에 클린룸을 순차적으로 구축하고, 고객 수요에 맞춰 제조장비를 들여와 생산능력을 늘릴 계획이다. 공장 전체를 한꺼번에 돌리는 대신 생산 공간을 단계적으로 넓혀가는 방식이다. 투자 규모도 공장 덩치만큼 압도적이다. SK하이닉스는 1기 팹 건설과 클린룸 구축에만 총 31조원을 쏟아붓는다. 이런 초대형 팹이 용인에 모두 4개 들어선다. 전체 장기 투자 규모는 600조원 이상으로 거론된다. 눈앞에 우뚝 선 거대한 공장조차 전체 사업의 첫 단추에 불과한 셈이다. [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스 용인 1기 팹 전경. 가장 먼저 들어서는 1기 반도체 공장(팹)은 높이 약 150m, 바닥 면적은 축구장 10개 크기에 달한다. 2026.11.11 whalsry94@newspim.com ◆ D램·HBM 2029년까지 사실상 완판…클린룸 3개월 당긴 '속도전' SK하이닉스가 이토록 공사를 서두르는 이유는 분명하다. 메모리 반도체를 찾는 고객이 줄을 서 있어서다. SK하이닉스는 지난달 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 2029년까지의 D램과 HBM 생산 물량이 사실상 모두 팔렸다고 밝혔다. 이미 체결한 장기공급계약(LTA)과 고객사들이 구체적으로 구매를 협의 중인 물량을 종합한 판단이다. 특히 2027~2028년 생산능력의 50% 이상은 이미 장기공급계약으로 확보해뒀다. 관건은 만들 공간을 얼마나 빨리 확보하느냐다. SK하이닉스는 용인 1기 팹의 첫 클린룸 구축 일정을 당초 2027년 5월에서 2월로 3개월 앞당겼다. 하루 2만명이 투입되는 현장에서는 건물 외벽 마감과 내부 시설 공사를 동시에 밀어붙이고 있다. 기반시설 공사는 이미 95.5%까지 마쳤다. 내년 초 첫 클린룸을 손에 쥐기 위한 막판 스퍼트다. 다만 클린룸이 완성된다고 곧바로 반도체가 쏟아져 나오는 것은 아니다. 제조장비를 들여와 설치하고, 시험 가동을 거쳐 안정적인 수율을 확보해야 한다. 이현철 SK하이닉스 구매전략담당은 "용인 1기 팹은 2027년 5월 오픈하지만 실제 양산 제품이 나오는 시점은 4분기가 될 것"이라고 설명했다. SK하이닉스는 이후 나머지 클린룸도 차례로 구축해 2030년까지 1기 팹의 생산 기반을 완성할 계획이다. 용인 1기 팹은 HBM에 들어가는 첨단 D램을 비롯한 차세대 메모리의 생산기지가 될 전망이다. 현장 투어를 마치고 돌아서는 길에도 크레인은 멈추지 않았고 공사 차량은 쉴 새 없이 오갔다. 126만평 부지 위로 거대한 공장이 모습을 드러냈지만, SK하이닉스가 바라보는 결승선은 건물 완공이 아니다. 첫 클린룸을 석 달 앞당긴 데 이어 장비 반입과 양산 준비까지 속도를 끌어올려야 한다. 폭증하는 AI 메모리 수요 앞에서 이 거대한 공사판을 얼마나 빨리 '돌아가는 공장'으로 바꿔내느냐. 용인 메가팹의 진짜 승부는 지금부터다. SK하이닉스 용인 반도체 팹 클러스터 전경. [사진=SK하이닉스 제공] mkyo@newspim.com