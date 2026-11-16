LG유플러스, 클라우드 보안 플랫폼 '새시' 출시

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 16일 네트워크·보안을 통합 관리하는 유플러스 새시를 정식 출시했다
- 유플러스 새시는 실시간 위협 분석과 악성 사이트 차단 등을 지원한다
- 생성형 AI 정보 유출 방지와 24시간 통합 관제 기능도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 400여개 학교에 보안 기능 제공…24시간 통합 관제
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스가 기업의 네트워크와 보안을 통합 관리하는 클라우드 기반 보안 플랫폼 '유플러스 새시(U+SASE)'를 정식 출시했다고 16일 밝혔다.
유플러스 새시는 기업의 본사와 지사, 데이터센터, 클라우드, 재택근무 환경 등에서 사용하는 네트워크와 보안 기능을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 서비스다.
유플러스 새시는 기업 네트워크에서 오가는 데이터를 실시간으로 분석해 보안 위협에 대응한다. ▲악성 웹사이트 접속 차단 ▲직원들의 클라우드 서비스 이용 현황 관리 ▲사용자와 기기의 보안 상태에 따른 업무 시스템 접근 제어 등을 지원한다. 특히 접속 환경과 기기의 안전성을 판단해 최적의 보안 경로를 자동으로 제어하는 기술은 LG유플러스가 자체 개발해 특허를 출원했다.
생성형 AI를 통한 기업 정보 유출을 방지하는 기능도 탑재했다. 임직원이 AI 서비스에 입력하는 명령어와 데이터를 분석해 위험한 요청을 차단하고 개인정보나 기업 내부 정보가 외부로 전송되는 것을 방지한다. 국내 클라우드 보안 전문기업 모니터랩과 공동 개발했으며, LG유플러스 보안 전담 인력이 24시간 365일 네트워크와 보안을 통합 관제한다. 현재 전국 초·중·고교 약 400곳에 유해 사이트 접속 차단 기능을 제공하고 있다.
LG유플러스는 향후 단말기와 클라우드 영역으로 보안 관제 범위를 확대하고 국내 보안기업들과 협력해 개방형 보안 생태계를 구축할 계획이다. 박성율 LG유플러스 엔터프라이즈사업혁신그룹장(전무)은 "클라우드와 AI 중심으로 기업의 업무 환경이 빠르게 변화하면서 네트워크와 보안은 더 이상 분리해 운영할 수 없는 영역이 됐다"며 "통신망과 데이터센터 운영 역량에 국내 보안 전문기업의 기술력을 결합해 차별화된 보안 역량을 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com