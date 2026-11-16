李대통령, 아세안·APEC 정상회의 위해 출국…3박4일 다자외교 시작

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 아세안·APEC 정상회의 참석차 출국했다
- 이 대통령은 마닐라에서 한·아세안 등 정상회의에 참석한다
- 이후 중국 선전에서 APEC 정상회의를 마치고 귀국한다
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27차 아세안 정상회의도 참석
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 동남아시아국가연합(아세안·ASEAN)-아시아태평양경제협력체(APEC)로 이어지는 3박4일간의 다자외교 일정을 위해 출국했다.
이 대통령은 이날 오전 경기도 성남 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기를 타고 아세안 정상회의가 열리는 필리핀 마닐라로 출국했다.
공항에는 임광현 대통령 비서실장과 최인호 정무수석, 김민석 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표, 김민재 행정안전부 차관, 박윤주 외교부 제1차관, 다이빙 주한 중국대사, 버너뎃 테레스 C 페르난데스 주한 필리핀대사 등이 나와 이 대통령 부부를 환송했다.
이 대통령은 이날 마닐라에 도착해 한·태국 정상회담을 시작으로 27차 한·아세안 정상회의와 한·필리핀 정상회담, 한·메콩 정상회의에 참석한다.
이번 아세안 정상회의에서는 지난해 제시한 '한·아세안 포괄적 전략동반자 관계(CSP) 비전'의 이행 성과를 공유할 예정이다. 또 인공지능(AI)과 문화창조산업 등 미래 분야 협력 확대 방안을 제안한다.
이 대통령은 이후 중국 선전으로 이동해 18~19일 APEC 정상회의에 참석한 뒤 귀국한다.
pcjay@newspim.com