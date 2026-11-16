대구시, 수능일 수험생 안전 이동 '만전'…도시철도 12회 증편

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51곳 시험장 주변 인력 266명 배치…교통약자 수험생 나드리콜 무료 지원

공공기관 출근 시간 오전 10시 이후로 조정...시험장 200m 전방 차량 주·정차 금지 유도

대구권 수험생 2만5389명...51곳 시험장서 수능

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 이달 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 대구시가 교통소통 종합대책을 마련해 수험생들의 안전한 시험장 이동에 만전을 기한다.

16일 대구시에 따르면 올해 대구에서는 수험생 2만5389명이 51개 시험장에서 수능을 치른다.

대구광역시청 산격청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.11.16 nulcheon@newspim.com

대구시는 수험생 이동과 출근 시간대가 겹치면서 발생할 수 있는 교통혼잡을 줄이기 위해 구·군, 대구교통공사, 경찰 등과 협조체계를 가동한다.

우선 시와 구·군 공무원 등 266명과 순찰차·견인차 등 장비 39대를 투입한다. 종합상황반과 교통질서 지도반, 주정차 점검반으로 구성된 교통상황실을 운영해 시험장 주변 교통 흐름을 관리할 계획이다.

집중 관리 시간은 시험 당일 오전 7시부터 수험생 입실이 마무리되는 오전 8시 10분까지다. 만촌네거리, 범어네거리, 복현오거리, 두류네거리, 상인네거리, 황금네거리, 팔달교 등 주요 혼잡 예상 지점 7곳과 시험장 반경 2㎞ 이내 간선도로를 중점 관리한다. 시험장 200m 전방부터는 차량 진출입과 주·정차 금지를 유도한다.

도시철도 수송력도 확대한다. 수험생 등교 시간대 1·2·3호선의 운행 간격을 줄이고 총 12회 증편한다. 돌발상황에 대비해 월배·안심·문양·칠곡·범물 기지에는 비상 대기 전동차 6대를 배치한다.

이번 조치는 시험장 23개교가 도시철도 22개 역 인근에 위치한 점을 고려했다. 해당 시험장에서 응시하는 수험생은 1만1991명이다.

수험생 탑승 차량에는 시험 당일 오전 7시부터 8시까지 버스전용차로 단속 과태료를 면제한다. 해당 시간대 단속에 따른 과태료 통지를 받은 경우 수험표 등 수험생 탑승을 증명할 수 있는 자료를 제출해야 한다.

교통약자 수험생을 위한 나드리콜 무료 이동 서비스는 당일 오전 6시부터 오후 10시까지 운영한다. 이용을 희망하는 수험생은 11월 17일 오후 5시까지 나드리콜센터(1577-6776)나 나드리콜 모바일 앱을 통해 사전 신청해야 한다.

이와 함께 공공기관 출근 시간을 오전 10시 이후로 조정하고, 도로전광표지판 77대와 버스정보안내기 1667대를 활용해 시민들의 대중교통 이용을 독려한다.

허주영 대구시 교통국장은 "수능 당일 수험생들이 그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘할 수 있도록 교통소통 대책을 차질 없이 진행하겠다"며 "시민들께서도 수험생 등교 시간대에는 대중교통을 적극 이용해 주시고 시험장 주변 서행 운전과 차량 소음 자제에 협조"를 당부했다.

nulcheon@newspim.com