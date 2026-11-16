日 3Q GDP 0.1% 감소...개인소비 부진에 4분기 만에 역성장

AI 핵심 요약beta
- 일본 내각부가 16일 3분기 실질 GDP가 0.02% 감소했다고 발표했다
- 개인소비는 0.3% 줄어 2분기 연속 감소하고 수출도 0.2% 줄었다
- 설비투자는 1.6% 늘었지만 소비·수출 부진으로 경기 회복이 지연됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 경제가 개인소비 부진의 영향으로 4분기 만에 마이너스 성장으로 돌아섰다. 설비투자는 증가했지만 국내총생산(GDP)의 절반을 차지하는 개인소비가 2분기 연속 감소하고 수출도 뒷걸음질하면서 경기 회복에 제동이 걸렸다.
일본 내각부가 16일 발표한 2026년 7~9월 실질 GDP 속보치에 따르면 물가 변동을 제외한 실질 GDP는 전 분기보다 0.02% 감소했다. 연율 환산으로는 0.1% 줄었다. 일본 경제가 마이너스 성장을 기록한 것은 4분기 만이다.
이는 시장 예상에도 미치지 못하는 결과다. 시장정보업체 퀵(QUICK)이 집계한 민간 이코노미스트들의 전망치 중간값은 연율 0.2% 증가였다.
부진의 가장 큰 원인은 개인소비였다. GDP의 약 절반을 차지하는 개인소비는 전 분기보다 0.3% 감소해 2분기 연속 마이너스를 기록했다. 일상용품 소비가 줄었고, 의류 판매도 날씨가 좋지 않아 부진했다.
기업 설비투자는 전 분기보다 1.6% 증가해 3분기 만에 플러스로 돌아섰다. 연구개발 서비스와 반도체 제조장비를 포함한 생산용 기계 투자가 늘어난 영향이다. 반면 주택투자는 1.1% 감소해 2분기 연속 마이너스를 기록했다.
수출도 성장의 발목을 잡았다. 수출은 전 분기보다 0.2% 감소해 4분기 만에 마이너스로 전환했다. 연구개발 서비스 수출이 줄었으며, GDP 통계에서 수출에 포함되는 외국인 관광객의 일본 내 소비도 2.4% 감소했다.
수입은 2.5% 증가했다. 앞선 4~6월에 중동 정세 악화와 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄로 급감했던 원유 수입이 대체 조달을 통해 회복된 영향이다. 수입은 GDP를 계산할 때 차감하기 때문에 증가하면 성장률을 낮추는 요인이 된다.
물가 상승 압력은 이어졌다. 국내 전반의 물가 흐름을 보여주는 GDP 디플레이터는 전년 동기보다 2.4% 상승했다. 명목 GDP는 전 분기보다 0.4% 증가했고 연율 환산으로는 1.6% 늘었다.
실질 GDP 규모는 연율 환산 기준 599조4559억엔, 명목 GDP는 692조6795억엔이었다. 이번 결과는 설비투자가 회복되는 가운데서도 개인소비와 수출이 부진해 일본 경제의 성장 동력이 여전히 불안정하다는 점을 보여준다.
goldendog@newspim.com