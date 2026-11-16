SK쉴더스, 북한산에 자생 수종 800주 식재

AI 핵심 요약beta
- SK쉴더스는 16일 북한산국립공원에 자생 수종 800주를 심었다
- 구성원 50여명은 생태계 교란식물을 제거하고 숲 회복을 지원했다
- SK쉴더스는 식생과 토양 침식 여부를 정기적으로 모니터링할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스가 16일 북한산국립공원사무소와 함께 국립공원 내 900㎡ 부지에 팥배나무, 국수나무, 생강나무 등 자생 수종 800주를 심었다.
구성원 50여명이 참여한 이번 활동에서는 생태계 교란식물을 제거하고 자생 수종을 식재해 숲 생태계 회복을 지원했다.
대상지는 북한산국립공원 경계부에 위치한 지역으로 지속적인 생태계 관리가 필요한 곳이다. SK쉴더스는 향후 식생 상태와 토양 침식 여부 등을 정기적으로 모니터링할 계획이다.
SK쉴더스는 2025년 국내 보안업계 최초로 글로벌 기후 이니셔티브인 SBTi(Science Based Targets initiative)로부터 온실가스 단기 감축 목표를 승인받았다.
SK쉴더스 관계자는 "생물다양성 보전과 건강한 자연 생태계 회복은 기후위기 대응과 미래세대의 지속가능한 삶을 지키기 위한 중요한 과제"라며 "앞으로도 사업 운영 전반의 탄소 감축 노력과 함께 구성원들이 직접 참여하는 환경보호 활동을 이어가며 지속가능한 미래를 위한 ESG 경영을 실천하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com