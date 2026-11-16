호무라, CJ온스타일서 '유키히라 편수냄비' 판매 개시

AI 핵심 요약beta
- 호무라는 17일 CJ온스타일에서 유키히라 냄비 세트를 선보인다
- 제품은 16·18·20cm 스테인리스 편수냄비 3종으로 구성됐다
- 인덕션 등 다양한 열원과 계량 눈금·양방향 물코를 지원한다고 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 주방용품 브랜드 호무라(HOMURA)가 오는 17일 오후 7시 50분 CJ온스타일 '김신영이 산다' 방송을 통해 '유키히라 IH 스테인리스 편수냄비 3종 세트'를 선보인다.
이번 방송에서 판매되는 제품은 16cm, 18cm, 20cm 크기의 편수냄비 3종으로 구성됐다.
호무라 측은 유키히라 편수냄비가 일본 전통 냄비 형태에 현대적인 조리 편의 기능을 결합해 설계됐다고 설명했다. 몸체에 적용된 눈꽃무늬 가공은 열전도 효율을 높여 열이 고르게 전달되도록 돕는다고 덧붙였다.
제품은 스테인리스 스틸 430 소재를 사용했으며, 인덕션, 가스레인지, 하이라이트, 핫플레이트 등 다양한 가열 기구에서 사용할 수 있다.
내부에는 계량 눈금이 표시돼 있으며, 양쪽 방향에 물코가 있어 국물이나 소스를 따르기 편리하도록 제작됐다. 손잡이에는 독일산 비치우드 원목을 적용해 내구성을 확보하고 조리 시 손잡이로 전달되는 열을 줄였다고 호무라 측은 밝혔다.
호무라 관계자는 "유키히라 편수냄비는 조리의 기본 기능에 충실하면서 일상 사용의 편의성을 반영해 만든 제품"이라며 "이번 방송을 통해 실용적인 주방 도구의 활용도를 소비자에게 알릴 계획"이라고 전했다.
whitss@newspim.com