금투협, 부동산 투자·사모펀드 운용 전문인력 교육 개설

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회는 16일 부동산·사모펀드 전문교육 3개 과정을 개설했다
- 협회는 12월 11일까지 수강생을 모집하며 내년 1월 11일 개강한다
- 교육은 여의도에서 야간에 진행되며 과정별 일정과 시간은 다르다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 1월 11일 동시 개강, 오는 12월 11일까지 신청
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회가 부동산 투자자문과 자산운용, 사모펀드 운용 분야 전문인력 양성을 위한 교육과정 3개를 개설하고 수강생을 모집한다.
금융투자협회 금융투자교육원은 '부동산투자자문인력', '부동산투자자산운용사', '사모집합투자기구(일반·기관전용) 운용전문인력' 등 3개 집합교육 과정의 수강생을 오는 12월 11일까지 모집한다고 16일 밝혔다.
세 과정 모두 내년 1월 11일 개강하며, 서울 여의도 금융투자교육원에서 매주 월·수·금요일 야간교육으로 진행된다.
부동산투자자문인력 과정은 부동산 투자자문업에 종사하려는 전문인력을 위한 의무교육이다. 펀드·증권·파생상품 등 투자권유자문인력 자격 3종을 모두 보유한 사람이 교육 대상이다.
교육은 부동산시장과 투자상품, 관련 법규 및 세제, 부동산 가치평가와 투자자문 실무 등을 중심으로 구성된다. 교육기간은 내년 1월 11일부터 2월 1일까지 총 10일, 38시간이다.
다만 부동산 운용 경력이 있는 교육생은 별도의 부동산 운용경력확인서를 제출하면 전체 과정 대신 '부동산 투자자문 업무와 사례' 과목 4시간만 이수하면 된다.
부동산투자자산운용사 과정은 부동산 운용 업무를 담당하려는 전문인력을 위한 사전 의무교육이다. 금융투자상품 투자 운용 업무의 전문인력 등록 요건 가운데 교육 이수 요건을 제외한 나머지 요건을 갖춘 사람이 신청할 수 있다.
교육 내용은 부동산 관련 법규와 세무, 가치분석, 개발 타당성 분석, 부동산 금융 및 투자상품, 위험관리 등으로 구성된다. 내년 1월 11일부터 2월 12일까지 총 14일, 54시간 진행되며 교육시간은 오후 5시부터 9시 30분까지다.
사모집합투자기구 운용전문인력 과정은 일반·기관전용 사모펀드 운용 전문인력 등록을 준비하는 사람을 대상으로 한다. 사모펀드 관련 법률과 직무윤리, 관련 세제 및 시장 현황 등을 교육한다.
해당 전문인력으로 등록하려면 금융회사 임직원으로서 3년 이상의 근무 경력과 집합교육·이러닝을 합쳐 총 40시간의 교육 이수가 필요하다. 이러닝 과정은 연중 상시 신청할 수 있으며, 전문인력 등록을 위해서는 집합교육과 이러닝을 모두 수료해야 한다.
집합교육은 내년 1월 11일부터 15일까지 월·수·금요일 총 3일간 12시간 진행된다.
세 과정의 수강 신청과 교육 관련 세부사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다. 부동산투자자문인력 과정의 운용경력확인서 제출 방법도 해당 홈페이지에서 안내한다.
dconnect@newspim.com