LG전자, 로봇산업진흥원과 휴머노이드 로봇 품질 평가체계 만든다

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 13일 한국로봇산업진흥원과 휴머노이드 로봇 협약을 체결했다
- 양사는 휴머노이드 로봇의 안전성과 품질·사용성 평가체계 구축에 협력한다
- LG전자는 클로이드 등 로봇의 국내 안전 시범인증과 표준 개발을 추진한다
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로봇 개발 초기 단계부터 안전·품질 경쟁력 내재화
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 한국로봇산업진흥원과 휴머노이드 로봇의 안전성과 품질 강화를 위한 평가체계를 구축한다.
LG전자는 13일 서울 영등포구 LG트윈타워에서 한국로봇산업진흥원과 '휴머노이드 로봇 품질 경쟁력 향상을 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다고 16일 밝혔다. 조영훈 한국로봇산업진흥원장과 김창민 LG전자 품질경영센터장 전무 등이 참석했다.
양사는 협약을 통해 휴머노이드 로봇의 품질 제고 및 안전성·사용성 평가체계 구축에 협력하기로 했다. LG전자는 한국로봇산업진흥원의 휴머노이드 로봇 안전인증센터 평가 시스템 구축과 국제·국가표준 개발에 참여한다. 또 LG 클로이드(CLOiD) 등 휴머노이드 로봇에 대한 국내 안전 시범인증을 추진할 계획이다.
이번 협약은 LG전자가 내년 1분기 공개를 목표로 이족보행 기반의 엔비디아 레퍼런스 로봇 개발을 진행 중인 가운데 이루어졌다. 휴머노이드 로봇은 가정과 산업현장 등 사람과 같은 공간에서 작업을 수행하는 만큼 개발 초기 단계부터 안전성과 신뢰성, 사용성을 체계적으로 확보하는 것이 중요하다.
LG전자는 로봇 플랫폼과 로봇 지능, 데이터 역량을 결합한 로보틱스 사업을 미래 성장동력으로 육성하고 있다. 산업용·상업용 로봇에서 가정용으로 영역을 확대한 라인업과 액추에이터 등 로봇용 핵심부품 제조·개발 역량, 로봇 학습과 운영에 필요한 대규모 데이터를 수집·관리하는 LG데이터팩토리 등을 통해 하드웨어와 소프트웨어 역량을 동시에 갖춘 로보틱스 솔루션 제공사로 도약할 계획이다.
김 전무는 "한국로봇산업진흥원과 협력을 통해 휴머노이드 로봇의 안전, 품질 경쟁력을 선제적으로 강화하고, 고객이 안심하고 사용할 수 있는 신뢰도 높은 로봇 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.
조 원장은 "이번 협약을 계기로 기업 현장의 경험을 평가 체계에 충실히 반영해 국내 휴머노이드 로봇이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com