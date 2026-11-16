토요타코리아, 반려견과 함께하는 '바른독 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 토요타코리아가 16일 용인서 반려견 동반 페스티벌을 개최했다
- 전국 고객 252명과 반려견 115마리가 숲길 트레킹에 참가했다
- 반려견 상담과 CPR 교육, 운동회 등 다양한 프로그램이 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타코리아가 전국 토요타 차량 소유주와 반려견 동반 고객이 함께하는 '2026 토요타 바른독(DOG) 페스티벌'을 개최했다고 16일 밝혔다.
지난 15일 경기도 용인 에버랜드 포레스트 캠프에서 열린 이번 행사에는 전국 공식 딜러를 통해 모집한 토요타 오너와 일반 고객 101팀, 총 252명이 참가했다. 함께한 반려견은 115마리다.
'토요타 바른독 캠페인'은 올바른 반려견 문화 확산을 위해 2023년 시작된 프로그램이다. 올해부터는 전국 공식 딜러 전시장을 중심으로 고객과 지역사회가 함께하는 '베스트 인 타운(Best in Town)' 활동으로 확대 운영되고 있다.
올해 페스티벌은 지난해 일반인 대상 어질리티 대회 중심 행사에서 벗어나 전국 각 지역의 바른독 프로그램에 참여한 고객들이 교류하는 커뮤니티 축제로 마련됐다.
행사에서는 반려견 전문가와 함께 숲길을 걷는 '가을 숲 트레킹'을 비롯해 1대1 반려견 상담, 반려견 응급 심폐소생술(CPR) 교육 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
또한 '바른독 가을 운동회'에서는 기다려·이리와 대회와 팀 스프린트 등 반려견과 보호자가 함께 참여하는 경기가 열렸다. 전국 공식 딜러별로 구성된 팀들이 참여했으며, 행사 종료 후에는 시상식도 진행됐다.
현장에는 '올 뉴 RAV4'와 시에나 차량 전시 공간도 마련됐다. 특히 올 뉴 RAV4에는 다양한 반려동물용 액세서리를 적용해 반려견과 함께하는 여행과 야외 활동에 활용할 수 있는 차량 구성을 선보였다.
강대환 토요타코리아 부사장은 "전국 각 지역의 토요타 전시장에서 반려견을 매개로 인연을 맺은 고객들이 한자리에 모여 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회와 고객의 일상에 가까이 다가가고 성숙한 반려문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com