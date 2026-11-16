파라텍, 3분기 영업익 약 18억원…"5분기 만에 흑자전환"

AI 핵심 요약beta
- 파라텍은 16일 3분기 영업이익과 순이익이 흑자전환했다고 밝혔다.
- 대형 소방공사 정산과 인도 수출, 고유량 스프링클러 판매가 실적을 이끌었다.
- 3분기 매출 227억원, 영업이익 17억원, 순이익 5억원을 기록했다.
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인도 사펙스향 수출 본격화, 3분기 누적 수출액 전년대비 2배 증가
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 소방 솔루션 기업 파라텍이 소방 설비와 제조 부문 실적 개선에 힘입어 5분기 만에 영업이익과 당기순이익 모두 흑자전환했다.
16일 파라텍은 2026년 3분기 연결 기준 매출액 227억7000만원, 영업이익 17억6000만원, 당기순이익 5억8000만원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익과 당기순이익은 전년 동기 대비 각각 약 67억6000만원, 54억7000만원 개선되며 2025년 2분기 이후 처음으로 동반 흑자를 기록했다.
이번 실적 개선에는 대형 소방 설비 공사 정산과 인도 수출 물량 반영, 고유량 스프링클러 판매 증가 등이 영향을 미쳤다. 소방 설비 부문에서는 롯데바이오로직스 송도 바이오 캠퍼스 소방기계공사와 LG에너지솔루션 오창 공장 에너지 플랜트 소방시설 신설 공사 등의 정산이 3분기에 완료되면서 관련 이익이 반영됐다.
제조 부문에서는 인도 수출이 확대됐다. 파라텍은 지난 4월 인도 소방기업 사펙스 파이어 서비스(Safex Fire Services)와 약 463억원 규모의 소방 설비 시스템 공급계약을 체결했다. 이후 초도 물량 공급이 시작되면서 3분기 누적 인도 수출액은 약 8억원으로 전년 동기 약 4억원 대비 2배 증가했다. 회사는 잔여 계약 물량이 올해 4분기와 내년에 걸쳐 순차적으로 실적에 반영될 것으로 예상하고 있다.
고유량 스프링클러 제품군도 매출에 기여했다. K160 라인업과 고유량 스프링클러(ESFR) 제품군의 3분기 누적 매출액은 15억3000만원을 기록했다. 파라텍은 차세대 제품인 K240과 K360의 형식승인을 완료했으며, 연말부터 현장 납품을 시작할 계획이다.
파라텍 관계자는 "대형 설비 현장의 성공적인 정산과 더불어 인도 수출 반영 및 특수 솔루션 판매 급증 등 설비와 제조 양대 부문이 시너지를 내며 5분기 만의 영업이익·당기순이익 동반 흑자전환을 이뤄냈다"며 "4분기와 내년부터 본격 반영될 인도 사펙스향 대규모 수주 물량과 K240·K360 등 신규 고유량 제품군 납품을 통해 향후 더욱 가파른 실적 성장을 증명할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com