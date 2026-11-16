'하이에나 떼들' 발언 최민희, 고소당해…사진기자협회 "민사소송도 검토"

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사진기자 10명·협회 명의로 고소장 제출

위자료 청구 등 민사소송도 검토 중

"진정성 없는 사과…유출자 색출에만 여념 없어"





[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 국회 출입 사진·영상 기자들을 향해 '하이에나 떼들'이라고 발언한 최민희 더불어민주당 국회의원이 경찰에 고소됐다.

한국사진기자협회는 16일 오전 서울 영등포경찰서에 최 의원을 모욕 혐의로 고소했다. 고소인에는 최 의원이 공개한 사진에 등장하는 기자 10명과 사진기자협회가 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 이호재 한국사진기자협회장이 16일 오전 서울 영등포경찰서에서 국회 출입 기자들을 '하이에나 떼들'이라고 표현한 최민희 더불어민주당 의원을 모욕 혐의로 고소하고 있다. 2026.11.16 jason14@newspim.com

이호재 한국사진기자협회장은 "얼굴이 모자이크 처리 없이 그대로 공개된 10명의 협회원들은 아직 정신적 충격에서 벗어나지 못하고 있다"며 "현업과 취재 현장에서도 상당한 어려움을 겪고 있어 최 의원의 발언에 개탄스럽게 생각한다"고 말했다.

사진기자협회 측 법률대리인인은 "모욕죄 혐의로 고소하고 향후 협회원 전원이 추가 고소하는 방향도 생각하고 있다"고 설명했다.

사진기자협회는 최 의원을 상대로 민사소송도 제기할 계획이다. 이 회장은 "사진에 등장해 초상권을 침해당한 기자 10명은 1인당 100만원, 그 밖의 협회원들은 1인당 10만원 정도의 위자료를 생각하고 있다"고 설명했다.

사진기자협회는 최 의원이 한 사과도 진정성이 없다고 선을 그었다.

이 회장은 "최 의원은 잘못을 인정하기보다는 사진이 왜 유출됐는지, 유출자가 누구인지 색출하는 데만 연연했다"며 "487명의 협회원들에게 진정성 있는 사과의 모습을 보여주지 않아 법적 조치를 취할 수밖에 없었다"고 말했다.

이어 이 회장은 "이번 고발을 계기로 특정 직업군, 특히 언론인에 대한 이유 없는 폄하성 발언과 악의적인 인식이 사회 지도층인 정치권부터 바뀌길 바란다"고 강조했다.

앞서 최 의원은 지난 5일 지역구 당원과 지인 등 500명이 넘는 인원이 참여한 단체대화방에 국회에서 취재 중인 사진·영상 기자들의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 표현하며 "국회 출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"고 적었다.

사진기자협회는 지난 11일 성명을 내고 최 의원의 발언 철회와 공개 사과, 재발 방지를 촉구했다. 논란이 커지자 최 의원은 같은 날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 올렸다. 최 의원은 이후 기자회견도 열어 "부적절한 표현으로 상처 입으신 기자님들께 사과드린다"며 재차 사과했다.

jason14@newspim.com