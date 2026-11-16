알테오젠, 비만 신약 동물실험서 체중 55.3% 감소…월 1회 투여 도전

AI 핵심 요약beta
- 알테오젠은 16일 ALT-M5 동물실험에서 체중 감소 효과를 확인했다
- ALT-M5B4 반감기는 68.1시간으로 레타트루타이드보다 4배 길게 나타났다
- 투약 중단 2주 후 체중 재증가율도 레타트루타이드보다 낮게 나타났다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠은 초장기 지속형 비만치료제 후보물질 'ALT-M5' 계열의 동물실험에서 체중 감소와 약효 지속성, 투약 중단 후 체중 재증가 억제 가능성을 확인했다고 16일 밝혔다.
알테오젠은 지난 14일부터 미국 워싱턴 D.C.에서 열리고 있는 미국비만학회 연례학술대회 'ObesityWeek 2026'에서 이 같은 연구 결과를 발표했다.
ALT-M5는 알테오젠이 개발한 초장기 지속형 플랫폼 기술을 적용한 비만치료제 프로젝트다. 월 1회 투여를 목표로 개발 중이며, 관련 플랫폼 기술은 지난 9월 국제특허출원(PCT)을 마쳤다.
이번 연구에서는 인크레틴 기반 융합단백질에 펩타이드와 지방산을 결합한 후보물질을 활용해 약물의 체내 지속시간과 체중 감소 효과 등을 평가했다.
약동학(PK) 평가 결과 후보물질 'ALT-M5B4'의 실험동물 내 반감기는 68.1시간으로, 일라이 릴리의 삼중작용 비만치료제 후보물질 '레타트루타이드'보다 4배 이상 길게 나타났다.
비만 마우스를 대상으로 한 약력학(PD) 평가에서는 'ALT-M5B418'을 주 2회 피하 투여한 결과, 21일째 체중이 투여 전보다 55.3% 감소했다. 같은 실험에서 레타트루타이드는 49.0%, 터제파타이드는 21.0%의 체중 감소율을 보였다.
투약 중단 이후 체중 재증가율도 비교했다. 투약 종료 2주 후 체중 재증가율은 ALT-M5B418이 34.7%로, 레타트루타이드의 44.2%보다 낮았다.
알테오젠은 이번 동물실험을 통해 체중 감소 효과와 약효 지속성을 높이면서 투약 중단 후 체중 재증가를 줄일 수 있는 비만치료제 개발 가능성을 확인했다고 설명했다.
회사는 향후 월 1회 투여가 가능한 장기 지속형 비만치료제 개발을 추진할 계획이다.
전태연 알테오젠 대표는 "레타트루타이드를 대조약으로 비교한 결과 체중 감량과 투약 중단 후 체중 재증가 억제, 체내 지속성 등에서 우수한 결과를 확인했다"며 "하이브로자임에 이어 새로운 초장기 지속형 플랫폼 기술의 활용 범위를 넓히고 투약 편의성과 체중 유지 효과를 높인 비만치료제를 개발하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com